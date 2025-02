Apple investe nella robotica: sviluppo di robot per la casa e ambizioni future

La robotica si sta rapidamente affermando come uno dei settori prioritari per le grandi aziende tecnologiche, e Apple non è da meno. L'azienda di Cupertino sta aumentando le assunzioni nei suoi team di ricerca e ingegneria robotica, con l'obiettivo di accelerare la creazione di dispositivi innovativi destinati alla casa. Le ultime notizie parlano di un ambizioso piano che include la realizzazione di un robot da tavolo e la visione a lungo termine di un robot umanoide, posizionando Apple nel competitivo panorama della robotica domestica.

Nuove iniziative nella robotica di Apple

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple è attualmente nella fase iniziale dello sviluppo di un robot progettato per l'uso domestico, in particolare un modello da posizionare sui tavoli. Alle spalle di queste nuove iniziative ci sono due divisioni interne: il gruppo di ingegneria hardware di Home Labs, insieme al team di progetti speciali di intelligenza artificiale guidato da Kevin Lynch. Entrambi i gruppi si sono sviluppati dall’unità precedentemente dedicata alle auto a guida autonoma, che è stata chiusa lo scorso febbraio.

Recentemente, Apple ha avviato un'intensa campagna di assunzioni, cercando esperti nel campo della robotica. L'obiettivo è quello di costruire un team altamente specializzato che permetta di portare innovazioni significative nei prodotti dell'azienda. La ricerca di talenti specifici è un chiaro indicatore di quanto Apple punti a diventare un attore di spicco nel settore della robotica.

Prototipi e tecnologie all'avanguardia

Negli scorsi mesi, un gruppo di ricercatori ha presentato un prototipo intrigante: un robot a forma di lampada che emula movimenti realistici e interagisce con gli utenti. Questo robot è in grado di rispondere a domande sul meteo, adattare la luce per ottimizzare le foto scattate con iPhone, e perfino ricordare all'utente di bere acqua o divertirsi a ballare. Queste funzionalità innovative dimostrano come Apple intenda integrare la robotica nelle esperienze quotidiane dei consumatori.

In aggiunta, Gurman ha menzionato lo sviluppo di un robot da tavolo progettato per avere uno schermo simile a quello di un iPad, integrato in un arto robotico. Questo dispositivo, previsto per il lancio entro il 2027, sarà principalmente controllato tramite Siri e dovrà rispondere a comandi vocali. Funzionalità come “guardami” durante le videochiamate FaceTime potrebbero trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia domestica.

Visione a lungo termine e comparazioni sul mercato

Secondo Gurman, il robot in fase di progettazione potrebbe rivelarsi simile a un HomePod, ma con la differenza cruciale di avere uno schermo, configurandosi come una versione di alta gamma dell'atteso smart home hub di Apple, la cui presentazione è attesa quest'anno. Con il panorama della smart home che evolve rapidamente, Apple intende posizionarsi come leader creando dispositivi che possano comunicare abilmente e interagire con gli utenti in modo intuitivo e coinvolgente.

La corsa alla robotica non riguarda esclusivamente Apple; posizioni di leadership sono già state conquistate da aziende come Tesla e altri pochi concorrenti. Tuttavia, l'entrata di Apple in questo settore potrebbe innescare una nuova fase di sviluppo e innovazione, suscitando curiosità e aspettative tra i consumatori e gli appassionati di tecnologia.

Ultime novità sui dispositivi Apple

Nel mese di settembre, Apple ha presentato una serie di nuovi prodotti, tra cui l'iPhone 16/Plus, i modelli iPhone 16 Pro/Max, gli AirPods di quarta generazione e la nuova versione dell'Apple Watch. Per chi è interessato a ulteriori informazioni su questi lanci, cliccando sui nomi dei prodotti è possibile approfondire le caratteristiche e le novità introdotte. Con la robotica che si avvicina sempre di più all'integrazione domestica, Apple si prepara a ridefinire il concetto di casa intelligente.