Apple introdurrà il supporto per 10 nuove lingue con la nuova versione di iOS

L’ultima comunicazione ufficiale di Apple annuncia l'imminente rilascio di iOS 18.4, il quale segnerà un significativo passo in avanti nel supporto linguistico per le funzionalità di Apple Intelligence. Questo aggiornamento non solo amplia l'accessibilità delle sue tecnologie, ma rappresenta anche un'importante opportunità per un pubblico globale. Vediamo quali novità sono in arrivo.

10 nuove lingue per Apple Intelligence

Quando Apple Intelligence è stata lanciata nel mese di ottobre, inizialmente supportava esclusivamente l'inglese degli Stati Uniti. Durante il rilascio successivo, iOS 18.2, la compagnia ha ampliato le sue opzioni linguistiche includendo diverse varianti locali dell'inglese, rendendo la tecnologia più accessibile a una vasta gamma di utenti. Con l'uscita di iOS 18.4, Apple si prepara a introdurre per la prima volta il supporto per lingue non inglesi.

Le nuove lingue che saranno supportate da Apple Intelligence includono:

Francese

Tedesco

Italiano

Portoghese

Spagnolo

Giapponese

Coreano

Cinese

Inoltre, ci sarà anche supporto per l'inglese localizzato in Singapore e India. Ciò porta il totale delle nuove lingue offerte a dieci, un'ottima notizia per gli utenti che parlano queste lingue e desiderano interagire con le funzionalità di Apple in modo più intuitivo e naturale.

Aggiornamenti dell'IA di Siri rimandati a iOS 18.5

Le aspettative erano alte per i miglioramenti di Siri in iOS 18.4. Tuttavia, secondo la comunicazione ufficiale, sembra che molte delle attese novità legate all'assistente vocale siano state posticipate alla prossima versione, iOS 18.5. Anche se gli utenti dovranno aspettare un po' di più, l’idea di ulteriori aggiornamenti è di certo promettente.

Il comunicato di Apple include anche un accenno al fatto che Apple Intelligence continuerà a crescere, introducendo nuove funzionalità nei prossimi mesi, comprese capacità ampliate per Siri. Questo lascia presagire che gli utenti possono aspettarsi miglioramenti sostanziali nell'interazione con il loro assistente vocale preferito, arricchendo l'esperienza complessiva dell'utente.

La reazione del pubblico e le aspettative future

Si fa già sentire un forte interesse tra gli utenti riguardo al supporto per le nuove lingue di Apple Intelligence. Le possibilità di un'interazione più fluida e precisa in diverse lingue sono ben accolte. Gli utenti non vedono l'ora di testare queste funzionalità e condividerne l'esperienza.

Stando al comunicato, Apple sembra intenzionata a esplorare ulteriormente le potenzialità dell'intelligenza artificiale, assicurando continui aggiornamenti che potrebbero non solo migliorare Siri ma anche altre aree dell'ecosistema Apple. Con l'aumento delle lingue supportate, il colosso tecnologico sta chiaramente mirando a un pubblico internazionale sempre più eterogeneo.

L'aggiornamento di iOS 18.4 promette di essere un cambio di passo notevole per Apple, aprendo a nuovi orizzonti di interazione e rendendo le sue tecnologie più inclusive. La comunità degli utenti è ora ansiosa di scoprire tutte le novità che accompagneranno il lancio previsto a breve.