Apple Intelligence in italiano: il debutto nella primavera del 2025 e tutte le novità in arrivo

Il mondo della tecnologia si prepara a un'importante novità con l'arrivo di Apple Intelligence, che sarà disponibile in italiano a partire da aprile 2025. L'azienda di Cupertino ha ufficialmente confermato che questa suite di intelligenza artificiale sarà integrata come parte di un aggiornamento software dei suoi sistemi operativi: iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Andiamo a scoprire in dettaglio le implicazioni di questo annuncio, i dispositivi compatibili e le funzionalità già disponibili, oltre a quelle attese nei prossimi aggiornamenti.

Un passo verso l'intelligenza artificiale

Nel giugno 2024, durante la fiera WWDC dedicata agli sviluppatori, Apple ha lanciato la suite Apple Intelligence, segnalando il suo ingresso nel campo dell'intelligenza artificiale. Dopo un lungo processo di sviluppo, il primo rilascio stabile è avvenuto il 28 ottobre 2024, inizialmente limitato agli utenti statunitensi. Solo successivamente, a dicembre, la gamma di utenti è stata ampliata a diverse nazioni di lingua inglese, inclusi Regno Unito, Canada, Australia e Sudafrica.

Ora, con la promessa di un supporto multilingue per il servizio, gli utenti italiani possono finalmente aspettarsi di utilizzare Apple Intelligence localmente. Le lingue supportate nel 2025 comprendono, oltre all'italiano, anche cinese , coreano, francese, giapponese, inglese , portoghese , spagnolo e tedesco. Sebbene ci fossero inizialmente incertezze sul momento esatto in cui questa funzionalità sarebbe stata attivata in Europa, Apple ha ora confermato che tutto sarà pronto per inizio aprile.

I dispositivi compatibili con Apple Intelligence

Apple Intelligence è stato progettato specificamente per integrarsi nei sistemi operativi iOS, iPadOS e macOS, ma non tutti i dispositivi possono beneficiarne. Per garantire prestazioni ottimali, la suite sarà accessibile solo su una gamma selezionata di dispositivi. Questo approccio mira a garantire che gli utenti possano sfruttare al massimo le potenzialità offerte da Apple Intelligence senza compromettere l'esperienza. Gli utenti possono quindi aspettarsi che il loro hardware recente supporti questa nuova tecnologia, permettendo un'interazione fluida e reattiva con le varie funzionalità che saranno disponibili.

Le funzionalità già pronte per l'uso

Sebbene Apple Intelligence non abbia lanciato tutte le funzioni ipotizzate durante la WWDC, alcune capacità sono attualmente accessibili, in particolare per gli utenti di macOS 15 Sequoia. Tra queste, gli Strumenti di scrittura offrono la possibilità di revisionare e riscrivere testi in tempo reale. Un'altra funzione di spicco è rappresentata dalle Notifiche prioritarie, che riorganizzano le notifiche in modo da evidenziare le più importanti.

Altre opzioni esistenti includono un sistema di Riepilogo delle e-mail, utile per eurare il contenuto di messaggi importanti, e la Registrazione e Trascrizione delle chiamate, che permette di mantenere traccia di informazioni fondamentali senza necessità di prendere appunti manualmente. È da notare anche la funzione Image Playground, che genera immagini partendo da descrizioni testuali, e le Genmoji, che creano adesivi personalizzati attraverso l'IA.

Cosa ci aspetta con i prossimi aggiornamenti

Con l'aggiornamento previsto per iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS 15.4, gli utenti possono attendere l'introduzione di nuove funzioni innovative. Tra queste, la riorganizzazione delle notifiche potrebbe tornare in bomba, insieme a potenziamenti progettati per l'assistente vocale Siri. Ci sono comunque voci di un possibile rinvio per alcune di queste novità, a causa di problemi di progettazione e bug software. Le aspettative sono comunque elevate, con l'anticipazione di un nuovo evento programmato a giugno, dove Apple potrebbe svelare la seconda generazione di Apple Intelligence e ulteriori evoluzioni per Siri.

Mentre ci prepariamo all'arrivo delle funzionalità italiane, la curiosità cresce attorno a ciò che Apple avrà in serbo per i suoi utenti con questa nuova suite di intelligenza artificiale.