Apple: in arrivo occhiali smart e nuove strategie per i dispositivi indossabili

L'attenzione di Apple sui dispositivi indossabili è tutt'altro che terminata, anzi l'azienda sta pensando a una nuova strategia inerente al progetto Vision Pro. Recenti indiscrezioni rivelano che il sogno di realizzare occhiali smart non è stato archiviato e, sebbene ci vorranno anni per la loro realizzazione, Apple resta impegnata in questo ambito.

Le nuove direzioni di Apple nel settore dei dispositivi indossabili

Apple ha confermato che gli Apple Glass, il suo ambizioso progetto di occhiali smart, stanno proseguendo, ma il lancio sul mercato non avverrà prima del 2030. Questa aspettativa deriva dall'analisi dell’attuale situazione del mercato, che non sembra offrire molte opportunità solide per la casa di Cupertino. Nonostante l'hype iniziale, il Vision Pro non ha riscosso il successo previsto, costringendo Apple a riconsiderare la propria posizione nel settore dei dispositivi indossabili. Mark Gurman di Bloomberg ha messo in evidenza come l'azienda stia valutando una strategia di mercato rinnovata.

Nel gennaio 2025, Apple ha deciso di accantonare un progetto iniziale che prevedeva occhiali a realtà aumentata da utilizzare come display secondario per i Mac. Tuttavia, ciò non implica che Apple stia abbandonando l’idea di sviluppare occhiali smart autonomi. L’obbiettivo è quello di realizzare un prodotto indipendente che non necessiti della connessione con altri dispositivi. Questo lavoro di sviluppo è complesso e prevede un periodo di realizzazione stimato tra i tre e i cinque anni, il che spiega le previsioni di un debutto più vicino al 2030.

Ulteriori progetti di Apple nel campo della tecnologia indossabile

Oltre alla realizzazione degli Apple Glass, Apple sta pianificando di creare una versione personalizzata degli occhiali smart simili a quelli di Ray-Ban, sviluppati in collaborazione con Meta. Questi occhiali, però, non forniranno funzionalità di realtà aumentata. Invece, il focus sarà sull’integrazione di accessori pratici come fotocamere, microfoni, riproduzione audio e capacità di intelligenza artificiale.

Un altro progetto che potrebbe vedere la luce sono delle AirPods dotate di fotocamere. Ritornando al tema degli Apple Glass, i tecnici di Apple stanno affrontando varie sfide legate alla realizzazione di questi occhiali. Uno dei problemi principali è il peso: gli occhiali dovranno essere leggeri, pur contenendo molteplici componenti tecnologici. Ancor più critico sarà il tema dell'alimentazione, considerando che il dispositivo punta a funzionalità avanzate, pur non includendo un display.

Apple ha riunito esperti del settore per affrontare le difficoltà tecniche e logistiche legate a questo progetto audace. Tuttavia, come già evidenziato, i tempi di sviluppo e commercializzazione richiederanno un impegno prolungato. Le aspettative sono alte, e il mercato attende di vedere come l’azienda riuscirà a coniugare innovazione, estetica e funzionalità in un dispositivo che potrebbe rivoluzionare la quotidianità.