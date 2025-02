Apple collabora con Alibaba per il lancio delle funzionalità di intelligenza artificiale in Cina

Le vendite di iPhone in Cina stanno affrontando una fase difficile, in parte a causa della mancanza di funzionalità di intelligenza artificiale nel mercato cinese. Secondo un recente rapporto di The Information, Apple ha avviato una collaborazione strategica con Alibaba che potrebbe segnare un punto di svolta per la società nel paese.

Collaborazione tra Apple e Alibaba

Secondo quanto riportato da Qianer Liu e Jing Yang in un articolo esclusivo, Apple ha ufficialmente stretto una partnership con Alibaba per sviluppare e integrare funzionalità di intelligenza artificiale nei suoi dispositivi come iPhone, iPad e Mac, specificamente per il mercato cinese. Questa mossa arriva in un contesto in cui le normative governative cinesi impediscono ad Apple di lanciare funzionalità AI sul suolo cinese senza la partecipazione di un'azienda locale.

La collaborazione con Alibaba non solo consente ad Apple di rispettare tali regolamenti, ma offre anche un accesso diretto a uno degli ecosistemi digitali più vasti e avanzati del mondo. Alibaba, con la sua esperienza nel settore tecnologico e nelle soluzioni di e-commerce, rappresenta un partner strategico fondamentale per Apple per incrementare la sua offerta di servizi AI.

L’arrivo dell’Apple Intelligence

Apple ha anticipato che l’integrazione dell’Apple Intelligence per la lingua cinese dovrà essere disponibile con il rilascio di iOS 18.4, previsto per aprile. Questo aggiornamento sarà un passo cruciale per fornire un supporto completo per l'intelligenza artificiale nel paese. Tuttavia, non sono state comunicate informazioni dettagliate riguardo a come Apple intende implementare queste funzionalità nel mercato cinese.

Il rapporto di The Information suggerisce che Apple ha anche esaminato i modelli di DeepSeek, un'importante tecnologia AI, ma ha deciso di non procedere con il loro utilizzo nella realizzazione delle funzionalità AI destinate alla Cina. Questo lascia spazio a speculazioni riguardo alla strategia più ampia che Apple potrebbe adottare, considerando la sua necessità di adattarsi a un contesto locale altamente competitivo.

La competizione in un mercato chiave

L'apertura nei confronti di partner locali come Alibaba segna un passo strategico per Apple, soprattutto in un momento in cui il suo share di mercato e le vendite di iPhone in Cina sono in calo. Un report precedente aveva evidenziato che Apple stava esplorando anche una collaborazione con Baidu per potenziare le sue funzionalità AI, suggerendo un approccio multi-partner per adattarsi a un ecosistema tecnologico in evoluzione.

L'Apple Intelligence non è solo una semplice aggiunta di funzioni, ma comprende un'ampia gamma di strumenti, come quelli dedicati alla scrittura, alla generazione di immagini e al supporto degli assistenti intelligenti. Se Apple continuerà a esaminare nuove opportunità e a sviluppare queste partnership, potrebbe assolutamente migliorare la sua posizione in un mercato così strategico.

Non resta che attendere e vedere come si manifesterà questa evoluzione e se Apple riuscirà a recuperare il terreno perduto in Cina, attivando velocemente tutte le nuove funzionalità promesse e al contempo tentando di risollevare le vendite di iPhone nel paese.