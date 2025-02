Apple annuncia il nuovo iPhone SE 4: prezzo e specifiche

Lo scenario tecnologico è in fermento con l'annuncio dell'iPhone SE 4, atteso aggiornamento della gamma di smartphone Apple, rivelato dal CEO Tim Cook il 19 febbraio. Questa nuova versione del dispositivo economico dell'azienda californiana si propone di attirare l'attenzione dei consumatori con un prezzo di partenza fissato a 499 dollari, che segna un incremento di 70 dollari rispetto al modello precedente.

Prezzo e configurazioni di memoria

Un aspetto che ha suscitato diverse polemiche tra i consumatori è la quantità di memoria disponibile nel nuovo iPhone SE 4. Secondo fonti recenti, la versione base del dispositivo partirà con soli 64GB di spazio di archiviazione, scelta che potrebbe risultare deludente, soprattutto considerando i 499 dollari richiesti. A confronto, nel 2025 diversi smartphone di fascia media Android hanno una partenza di 128GB, un trend che Apple potrebbe decidere di ignorare per massimizzare i propri margini di profitto.

Oltre alla variante da 64GB, l'iPhone SE 4 sarà disponibile anche in altre due configurazioni: 128GB e 256GB. Gli aggiornamenti di memoria potrebbero costare circa 100 dollari ciascuno, una prassi consolidata della politica dei prezzi di Apple. Ciò significa che, se il rumor si rileverà corretto, il modello da 128GB verrebbe venduto a 599 dollari e la versione da 256GB a 699 dollari. Un aumento di prezzo che non passa inosservato e che solleva interrogativi sul valore offerto rispetto alla concorrenza.

Competizione sul mercato

Il panorama della telefonia mobile è caratterizzato da attesa per il lancio del Google Pixel 9a, che si prevede possa competere direttamente con l'iPhone SE 4. In Nord America, dove le opzioni di fascia media non abbondano, la possibilità che il Pixel 9a venga venduto a un prezzo inferiore di 100 dollari rispetto al nuovo modello Apple per la stessa configurazione di memoria rende la competizione ancora più accesa. Questo confronto mette in evidenza non solo la strategia di pricing di Apple, ma anche la ricerca di una proposta più convincente da parte di altri produttori.

Aspettative per il design e le specifiche

Le attese per il design del nuovo iPhone SE 4 sono elevatissime. I rumor suggeriscono che il dispositivo potrebbe presentare un'estetica simile a quella dell'iPhone 14, un aspetto che potrebbe attirare molti fan del marchio. Dal punto di vista hardware, si vocifera che l'iPhone SE 4 sarà equipaggiato con il chip A18 e dotato di 8GB di RAM in tutte le varianti, un incremento significativo che dovrebbe migliorare le performance generali.

Un'ulteriore novità attesa è l'introduzione della tecnologia Face ID, una caratteristica che potrebbe rendere l'iPhone SE 4 più attraente per gli utenti in cerca di sicurezza e praticità. Con i miglioramenti in termini di prestazioni e design, Apple sembra pronta a posizionare il nuovo iPhone SE 4 come un dispositivo allettante, nonostante le critiche sui prezzi e le configurazioni di memoria.