8 app Android utilissime che non troverai su Play Store

Il Play Store di Google è il luogo ideale per trovare app Android. Affidarti a questa piattaforma, oltre a una quantità enorme di applicazioni, ti permette di avere discrete certezze per quanto riguarda la sicurezza di ciò che stai scaricando.

Esistono però casi in cui potresti desiderare di “andare oltre”, dunque di esplorare anche store alternativi. Esistono infatti app molto interessanti che, per vari motivi, non fanno parte della piattaforma ufficiale proposta da Google.

In questo articolo andremo ad elencare 8 applicazioni presenti su uno store esterno, ovvero F-Droid, che potrebbero facilmente sorprenderti.

Se invece sei interessato a scaricare app senza un account Google, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.

Andiamo oltre Play Store installando F-Droid

Se è vero che andare oltre Play Store può essere pericoloso, F-Droid viene generalmente considerata come un ecosistema sicuro. Lo store in questione adotta regole diverse rispetto a quanto fa Google, anche se esiste un sistema di controllo su ciò che viene reso disponibile agli utenti.

Per evitare problemi è bene comunque seguire alcune regole base. Per esempio, evita app che propongono contenuto contraffatto o piratato, allo stesso modo dai un’occhiata alle autorizzazioni che ogni singola applicazione richiede: se ti sembrano eccessive o difficili da inquadrare con l’utilizzo dell’app, evita il software.

Altro chiarimento su F-Droid riguarda la natura open source dei contenuti che offre. In poche parole, qualunque app al suo interno è gratuita e include i link del codice sorgente, con un’ampia e chiara documentazione su come funziona la stessa.

Fatta questa premessa non ti resta che scaricare e installare F-Droid e poi procedere dando uno sguardo alle app che abbiamo selezionato per te.

Auxio

Cominciamo questo viaggio nei “tesori nascosti” di F-Droid con Auxio. Stiamo parlando di un lettore musicale di file locali per Android, apprezzabile sotto il punto di vista estetico ma anche pratico.

Nonostante ciò, si tratta di un’app essenziale e improntato alla privacy dell’utente. Niente cronologia, niente funzioni clamorose o altro:. Auxio è semplice da utilizzare e ti permette semplicemente di concentrarti sulla tua musica.

Breezy Weather

Le app meteo presenti in ambiente Android sono perlomeno una dozzina. La maggior parte non è però un granché rispetto alla privacy: queste tracciano la tua posizione e vendono queste informazioni a terzi. In caso contrario sono comunque costrette a pubblicità invasive per mantenersi attive.

Breezy Weather va controcorrente, basandosi sulla filosofia open source senza disdegnare una qualità complessiva elevata. Il layout basato su schede si adatta perfettamente a un Pixel oltre a una vasta selezione diversificata di widget.

Non solo: l'app include uno sfondo animato che cambia per adattarsi alle condizioni meteo attuali nella tua zona. Una piccola chicca giusto per capire quanto Breezy Weather sia un’app curata nei minimi dettagli.

Kvaesitso

Kvaetistso, dietro il nome quasi impronunciabile, si rivela in realtà essere un launcher alquanto originale. rispetto ad altre soluzioni simile questa non prevede l’adozione di un layout a griglie, prediligendo invece un focus sui widget.

Con Kvaesitso, la schermata Home mostra solo un orologio e una barra di ricerca, anche se puoi aggiungere un dock volendo. Scorri verso l'alto per visualizzare tutti i widget disposti in una colonna. Tocca la barra di ricerca o scorri verso il basso per cercare app, file, contatti e quant'altro.

Questo launcher non convenzionale ha un grande vantaggio rispetto a tanti altri, ovvero l’elevatissimo livello di personalizzazione.

Table Habit

Molto spesso, le app per promemoria si rivelano ricche di funzioni poco utili per un utente standard. Se stai cercando una soluzione che ti consenta semplicemente di avere una lista da cosa da fare e basta, Table Habit è ciò che fa per te.

Inutile dire come una soluzione di questo tipo può rivelarsi utile per svolgere azioni ripetute nel tempo, come ricordarti di innaffiare una pianta o di svolgere qualunque altro compito semplice. Table Habit si presenta come del tutto gratuita e facile da utilizzare: anche in questo caso, così come per altre app di questa lista, la parola d’ordine è l’essenzialità.

Fridgey

Per molte persone, un’app utile a catalogare gli oggetti può risultare molto utile. Che si tratti di libri o di collezionismo, Fridgey è una delle migliori soluzioni che puoi individuare su Android, nonostante si trovi al di fuori di Play Store.

Non si tratta di certo dell’app più semplice in questo contesto, ma può esserti molto utile soprattutto se intendi utilizzare la stessa nel contesto della gestione del cibo e del tuo frigo, in quanto permette di tenere sotto controllo parametri come le date di scadenza.

Wall You

Tra i diversi motivi per cui molti utenti prediligono dispositivi Android rispetto agli iPhone vi è l’ampia libertà per quanto riguarda la personalizzazione.

A tal proposito puoi cambiare i già citati launcher, le icone e le app che appaiono a schermo. Fatto ciò, resta però da scegliere uno sfondo adeguato. La ricerca online di questo componente estetico può portarti a spendere decine e decine di minuti, quando in realtà puoi risolvere tutto con una semplice app.

Wall You è un'applicazione raffinata, che mostra sfondi da vari siti come Wallhaven, Unsplash, OWalls e Bing senza esporti al tracking o altri rischi. Puoi aggiungere sfondi ai tuoi preferiti per un uso successivo e applicarli al tuo telefono direttamente dall'app quando lo desideri.

Orgzly

Orgzly è sia un'app per prendere appunti che una soluzione per gestire al meglio una lista di cose da fare. Puoi organizzare gli appunti in quaderni e avere la libertà di annotare e ordinare i tuoi contenuti come preferisci.

Puoi includere cose da fare nelle note e contrassegnarle come completate con una check list utile in svariate circostanze. Puoi usare le tue note come attività e assegnare loro una data di scadenza.

Nota bene: Orgzly è disponibile sul Play Store, ma la versione in questione non è più stata aggiornata da qualche anno. Nonostante ciò, l’app riceve ancora aggiornamenti e supporto al di fuori della piattaforma di Google.

Share via HTTP

Nel contesto di un preciso ecosistema, piattaforme come AirDrop e Quick Share possono essere soluzioni ideali per le tue necessità. Se però ti affidi a uno o più dispositivi non supportati, potresti incontrare non pochi problemi.

I servizi di archiviazione cloud sono ottimi, ma sono un po' eccessivi se vuoi semplicemente inviare un file da un dispositivo a un altro. Share è un'app che funziona su qualsiasi dispositivo, purché il destinatario sia connesso alla stessa rete e abbia accesso a un browser.

Tutto risulta molto semplice: seleziona i file sul telefono che desideri condividere, premi il pulsante di attivazione all'interno dell'app, quindi digita l'URL visualizzato sul browser Web dal dispositivo ricevente (o esegui la scansione del codice QR generato).

La condivisione utilizza HTTP non protetto, quindi se ti trovi su una rete Wi-Fi pubblica, è meglio generare prima un hotspot sul telefono e connettere i dispositivi riceventi ad esso. In questo modo, nessun altro può intercettare i tuoi file durante il trasferimento.

Le app sopra sono tutte gratuite e open source. Quindi, anche se non ho esplicitamente menzionato nelle singole descrizioni, devi sapere che sono opzioni più sicure rispetto al provare app casualmente dal Play Store.