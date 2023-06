iPhone è superiore agli smartphone Android? Ecco perché è così

Il mercato mobile è alquanto particolare: nonostante Apple, con i suoi iPhone, detenga solo il 20% del settore per dispositivi venduti, fa registrare metà dei profitti dello stesso

Ciò significa che guadagna molti più soldi di qualsiasi altra azienda che si occupa di smartphone Android al mondo, pur vendendo meno telefoni.

Come forse già saprai, questa industria è altamente competitiva, eppure iPhone è rimasto il pezzo di tecnologia più acclamato sin dal suo lancio nell’ormai remoto 2007. Al di là degli utenti Apple, molto affezionati a tale marchio, qual è il segreto di questo successo?

In questo articolo andremo proprio ad analizzare il motivo per cui iPhone riesce ancora, in molti casi, a far mangiare la polvere ai sistemi Android.

L’approccio di Apple è incentrato sull’utente

Sebbene sia vero che Apple è lenta nell’adottare nuove funzionalità, lo fa solo quando sono pronte per le masse. Le aziende Android giustificano i loro prezzi vantandosi del numero di nuove funzionalità dei loro telefoni, ma Apple sceglie di dare la priorità alla semplicità e all’affidabilità.

Invece di vendere funzionalità sovradimensionate, di cui la maggior parte delle persone non ha davvero bisogno, il colosso di Cupertino mira a vendere ciò di cui l’utente medio può effettivamente beneficiare.

Questo è il motivo per cui gli iPhone non hanno ancora funzionalità come la registrazione video 8K, una fotocamera da 200 MP o soluzioni simili. La maggior parte delle persone semplicemente non ha bisogno di queste funzionalità. In tal senso, si può anche considerare il caso dei telefoni pieghevoli: Apple non lancerà un iPhone pieghevole fino a quando non sarà raggiunto un livello di tecnologia ottimale.

Sinergia tra Hardware e Software

Uno dei maggiori motivi del successo dell’iPhone è la sinergia tra il hardware e software. Poiché Apple progetta i propri processori e sistemi operativi, ha il controllo completo su come i due interagiscono tra loro e sull’esperienza dell’utente finale.

Questa sinergia fa sì che l’iPhone rimanga lo smartphone più efficiente. È per questo che gli iPhone tendono a offrire una durata della batteria migliore rispetto alla maggior parte dei telefoni Android nonostante abbiano dimensioni più contenute. Ecco anche perché 4 GB di RAM su iPhone sembrano 8 GB su Android.

I telefoni Android devono accontentarsi di parti standard come i chip Snapdragon o MediaTek che fungono da soluzione adatta a tutti (ma poco efficiente) rispetto a una soluzione personalizzata altamente ottimizzata. Il primo richiede più potenza per fornire le stesse prestazioni.

Profonda integrazione con l’ecosistema Apple

Nel panorama tecnologico di oggi, realizzare un ottimo telefono non è sufficiente. Le persone vogliono una gamma di soluzioni ecosistemiche che funzionino insieme, senza soluzione di continuità, e semplifichino la loro vita. E questo Apple lo sa meglio di chiunque altro.

Ecco perché AirPods, Apple Watch, MacBook, HomePod e altri dispositivi funzionano così bene con l’iPhone.

Eliminando la questione della curva di apprendimento per i neofiti, gli utenti possono adottare rapidamente nuove tecnologie con relativa semplicità. Questo vale anche per il software.

Sebbene l’iPhone costituisca ancora circa la metà dei profitti dell’azienda, i servizi Apple come Apple TV+, Apple Arcade, Apple Music, Apple Fitness+ e altri stanno diventando sempre più importanti per convincere le persone a rimanere ancorate all’ecosistema Apple.

Ottimizzazione di app di terze parti

L’iPhone riceve un trattamento speciale anche dagli sviluppatori di app. Poiché iOS è un software proprietario gli sviluppatori di app possono facilmente ottimizzare le proprie app di conseguenza.

Ma poiché Android è open source e ci sono così tante aziende che lavorano su tale OS, gli sviluppatori di app non possono ottimizzare i loro software per ogni singolo modello. Quindi, non hanno altra scelta che offrire ai telefoni Android una soluzione unica per tutti, un punto di incontro che è tutt’altro che ottimale a livello di prestazioni ed eventuali bug.

Se un’azienda Android desidera che le app di terze parti funzionino bene sui suoi telefoni, deve collaborare individualmente con ogni sviluppatore di app e ogni partnership comporta costi aggiuntivi. Ecco perché le app dei social media e i giochi per dispositivi mobili spesso funzionano molto meglio su iPhone.

Aggiornamenti software tempestivi e stabili

Mentre un utente Android potrebbe dover attendere diversi mesi per ottenere un aggiornamento software, un utente iPhone non deve mai preoccuparsi di aspettare troppo. Questo perché quando Apple rilascia un nuovo aggiornamento iOS, tutti gli iPhone idonei lo ricevono immediatamente.

Quando Google rilascia un nuovo aggiornamento, le aziende Android devono dedicare del tempo a ottimizzarlo per i propri dispositivi e assicurarsi che funzioni bene con l’hardware dello smartphone. Questa varietà, inoltre, offre anche terreno fertile per potenziali bug.

Fattore design

Sebbene sia emozionante vedere nuovi design di smartphone, la loro costante revisione impedisce ai telefoni di assumere una fisionomia inconfondibile. Il design della fotocamera dell’iPhone può anche essere considerato sempre simile, di modello in modello, ma è comunque ormai iconico.

Questo è probabilmente il motivo per cui, a questo giro, Samsung non ha cambiato il design di Galaxy S23 Ultra e anche il motivo per cui Google sembra voler adottare una strategia simile per il futuro con i suoi telefoni Pixel.

Incredibile valore di rivendita

Se hai mai cercato su eBay un telefono di seconda mano, sai che gli iPhone usati mantengono il loro valore molto meglio della controparte Android. Questo principalmente perché Apple offre raramente sconti, contrariamente agli altri produttori di smartphone, che periodicamente offrono promozioni di vario tipo.

Gli sconti aumentano temporaneamente le vendite, ma possono anche danneggiare anche l’immagine marchio sul lungo periodo. Più sconti offri, più gli acquirenti esitano a pagare il prezzo intero quando lanci un nuovo prodotto: questo perché sanno che probabilmente possono ottenerlo a un prezzo inferiore, aspettando qualche mese in più.

Gli iPhone di solito hanno lo stesso prezzo durante tutto l’anno, rafforzando la fiducia degli acquirenti che i loro telefoni rimarranno preziosi per molto tempo. Questo è il motivo per cui è preferibile scegliere iPhone su Android se intendi vendere il tuo telefono in un secondo momento, magari per acquistare un modello della generazione successiva.

Migliore assistenza clienti

L’assistenza clienti Apple non è certamente la migliore a livello planetario, ma non deve esserlo. Gli basta essere migliore della concorrenza, e nella maggior parte, dei casi lo è. La copertura della garanzia estesa come AppleCare+ offre ai clienti maggiore tranquillità per l’acquisto di un iPhone.

Le aziende Android, in particolare Samsung, vendono così tante unità che non possono avere tutta l’attenzione necessaria per gestire un numero così enorme di utenti e i relativi problemi. Ma dal momento che Apple vende meno unità, deve occuparsi solo di una frazione di ciò che fa Samsung e può dedicare più tempo per rispondere a ogni cliente insoddisfatto.

Altri accessori di terze parti

Poiché Apple non modifica troppo il design dell’iPhone e lancia prodotti con tempistiche rallentate, diventa molto più facile per le aziende di terze parti progettare una gamma di accessori per tali dispositivi rispetto alle controparti Android.

Ciò include custodie, supporti, supporti per auto, protezioni per lo schermo, accessori per fotocamere e altro ancora.

iPhone è in una lega a sé stante

Considerato quanto sopra, non c’è da meravigliarsi se l’iPhone è così popolare. Sebbene alcuni dei suoi punti di forza possano essere replicati, molti di essi sono esclusivi di iPhone e Apple in generale. Tuttavia, nonostante questa eccellenza, questo dispositivo è tutt’altro che invincibile.

Le strategie che hanno funzionato finora potrebbero non funzionare all’infinito e il rivale più vicino di Apple, è la già citata Samsung. La speranza, per noi utenti, è che una sana competizione non possa far altro che spingere entrambe le parti a migliorarsi sempre di più.