Galaxy S23 Ultra, la resistenza è migliorata: i test lo confermano

Samsung ha presentato ufficialmente i suoi nuovi telefoni Galaxy S23 nell'evento Unpacked del 1 febbraio 2023 e i riscontri sono stati decisamente elevati. In particolare i riflettori si sono accesi soprattutto sul Galaxy S23 Ultra, che ha impressionato tutti con i suoi miglioramenti delle prestazioni: non è certo un caso se il top di gamma di questa serie è già considerato lo smartphone Android più veloce al mondo.

Ma questo eccezionale prodotto riesce a garantire anche una resistenza e una durabilità di alto livello? I fan ricordano bene che il Galaxy S22 Ultra, uscito un anno fa, si presentava come un telefono solido: pare proprio che Samsung abbia mantenuto questa caratteristica anche nel Galaxy S23 Ultra.

Lo scorso anno il Galaxy S22 Ultra venne sottoposto alle torture di Zack del canale YouTube JerryRigEverything: il telefono superò facilmente i test di piegatura e graffio. Le torture inflitte da JerryRigEverything sul Galaxy S23 Ultra dimostrano che anche questo telefono passa l'esame a pieni voti.

Vale la pena notare che Samsung ha utilizzato quasi il doppio della quantità di materiali riciclati e sostenibili nella costruzione del dispositivo rispetto al modello dell'anno scorso: il Galaxy S23 Ultra presenta infatti degli aggiornamenti rilevanti.

Per cominciare, il display e la parte posteriore del Galaxy S23 Ultra sono protetti dal Gorilla Glass Victus 2 di Corning. Tuttavia, anche se può sembrare un importante miglioramento, il test ha dimostrato che non vi è alcun vantaggio funzionale poiché il prodotto inizia a graffiarsi al livello 6 della Scala Mohs, con scanalature più profonde al livello 7: praticamente lo stesso risultato conseguito dal Galaxy S22 Ultra.

Il telaio del Galaxy S23 Ultra è migliorato e sembra resistente a danneggiamenti anche gravi. Il corpo non si piega e lo schermo non si deforma nemmeno dopo 1 minuto di esposizione continua alla fiamma. Tuttavia, il consiglio è sempre quello di equipaggiare il top di gamma con una custodia e garantirgli una protezione extra per non correre rischi. Infine, la sostituzione della batteria sul Galaxy S23 Ultra risulta essere molto più semplice.