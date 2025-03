Anticipazioni sul Realme 14T: Novità e Specifiche

L’arrivo del nuovo modello Realme 14T ha già suscitato l’interesse dei consumatori dopo che la pagina ufficiale del marchio su AliExpress ha svelato dettagli inediti sul telefono, preceduta da un rivenditore terzo che ha persino pubblicato delle immagini. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo dispositivo.

Specifiche e caratteristiche tecniche

Stando a quanto riportato sulla pagina di AliExpress, che deve essere presa con cautela riguardo all’accuratezza, il Realme 14T si presenterà come un dispositivo dual-SIM in grado di supportare la connettività 5G. Una delle caratteristiche attese è la presenza del NFC. Riguardo al sensore per le impronte digitali, la posizione rimane incerta in quanto non è chiaro se sarà integrato nel display o posizionato lateralmente.

Il display del telefono avrà una diagonale di 6,6 pollici con una risoluzione di 1.080 x 2.340 pixel. Il modulo per i selfie sarà da 32 megapixel, mentre sul retro troveremo una configurazione a tre fotocamere, con un sensore principale da 50 megapixel; attualmente, non sono disponibili ulteriori dettagli sui secondi due sensori.

Autonomia e design

La batteria del Realme 14T promette una capacità di 5.080 mAh con supporto per la ricarica rapida a 100W grazie alla tecnologia SuperVOOC. Inoltre, il dispositivo avrà una certificazione IP68 e IP69K, un aspetto che sta diventando comune tra le recenti proposte di Realme, garantendo resistenza a polvere e acqua.

Nuove immagini diffuse dal leaker @ZionsAnvin presentano una versione alternativa delle specifiche tecniche, suggerendo che la pagina del negozio potrebbe essere solo un placeholder. Secondo queste informazioni, il Realme 14T potrebbe avere un display OLED da 6,67 pollici con refresh rate di 120Hz e risoluzione 1080p+. Inoltre, il dispositivo sarebbe alimentato dal processore Dimensity 6300, utilizzato anche in altri modelli come il Realme 13.

Il telefono potrebbe disporre di 8GB di RAM LPDDR4X e opzioni di archiviazione da 128GB o 256GB con standard UFS 2.2. Secondo queste fonti, la batteria avrebbe una capacità di 6.000 mAh, caricandosi a 45W, differente dalle specifiche inizialmente riportate.

Dimensioni e fotocamere

Le dimensioni del Realme 14T sono previste in 163,1 x 75,6 x 7,9 mm, con un peso di 196g. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, oltre al sensore principale da 50 megapixel , ci sarebbe un secondo modulo da 2 megapixel, mentre la fotocamera frontale dovrebbe essere un Sony IMX480 da 16 megapixel. Anche queste specifiche risultano diverse da quelle pubblicate inizialmente sulla pagina del negozio.

Il messaggio conclusivo sulla pagina di AliExpress annuncia: “ci vediamo ad aprile”, suggerendo che il lancio ufficiale del Realme 14T è previsto tra qualche settimana, creando attesa tra gli appassionati del marchio.