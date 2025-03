Anticipato il lancio di One UI 7: l’interfaccia Samsung si arricchisce di nuove funzionalità AI

Samsung ha annunciato il prossimo arrivo della sua nuova interfaccia One UI 7, dotata di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, prevista per il 7 aprile. Questa nuova versione del software mobile per sistema Android debutterà inizialmente sui dispositivi di punta, come la serie Galaxy S24, seguiti dai modelli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, per poi estendersi a una gamma più ampia di smartphone e tablet.

Le novità di One UI 7: design innovativo e personalizzazione

One UI 7 si presenta con un design rinnovato, concepito per sfruttare al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Tra le novità più rilevanti troviamo una maggiore personalizzazione, che permette agli utenti di avere il pieno controllo della propria esperienza mobile. La nuova interfaccia offre anche widget riprogettati e una schermata di blocco innovativa, comprensiva di una “Now Bar” in grado di fornire aggiornamenti in tempo reale. Queste modifiche mirano a rendere l’uso quotidiano dei dispositivi Galaxy non solo più intuitivo, ma anche più efficiente.

Funzioni AI: suggerimenti intelligenti per un utilizzo pratico

Un aspetto di particolare interesse è l’integrazione della funzione AI Select, che aiuta gli utenti a ricevere raccomandazioni personalizzate grazie alla capacità di comprendere il contesto. Ad esempio, guardando un video, è possibile toccare l’icona di AI Select per trasformare un segmento del video stesso in un GIF, facilitando così la condivisione di momenti significativi.

In aggiunta, One UI 7 introduce anche il Writing Assist, che consente di redigere o riassumere testi in modo rapido e efficiente. La funzione Drawing Assist, invece, trasforma input testuali e schizzi in rappresentazioni visive, rendendola utile per chi desidera esprimere idee graficamente. Un’altra interessante funzionalità è l’Audio Eraser, che consente di isolare suoni specifici rimuovendo il rumore indesiderato dai video, migliorando la qualità dell’audio finale.

Integrazione di Google AI e l’opinione degli esperti

Una delle novità più attese è l’integrazione del modello AI Gemini di Google, attivabile mediante una pressione prolungata del pulsante laterale del dispositivo. Questa funzione permetterà agli utenti di porre domande specifiche e ricevere raccomandazioni in tempo reale. Ad esempio, è possibile chiedere suggerimenti su ristoranti basati sulle preferenze personali, ottenendo così un supporto personalizzato e immediato.

Ramon Llamas, analista della società di ricerca di mercato IDC, sottolinea come One UI 7 rappresenti un passo avanti significativo in termini di praticità. Secondo Llamas, la nuova interfaccia elimina molteplici passaggi necessari per completare alcune operazioni, migliorando così l’esperienza utente. “La UI 7 risparmia tempo e fatica, accompagnando gli utenti verso il completamento delle loro attività”, afferma l’analista.

Tuttavia, Llamas evidenzia anche la sfida che l’intelligenza artificiale deve affrontare per comprendere non solo il linguaggio, ma anche il tono e le intenzioni degli utenti, qualcosa che richiederà ulteriore tempo e sviluppo.

Verso un futuro sempre più connesso

Con il lancio di One UI 7, Samsung si allinea al trend attuale di integrazione delle tecnologie AI nei dispositivi mobile, puntando a migliorare l’interazione degli utenti con i propri smartphone. L’azienda coreana mira a trasformare i suoi dispositivi in assistenti personali più intelligenti, capaci di anticipare esigenze e semplificare le attività quotidiane. Con queste promesse, la sfida sarà vedere fino a che punto l’intelligenza artificiale saprà soddisfare le aspettative degli utenti e migliorare l’uso dei dispositivi, rendendo ogni interazione estremamente fluida e naturale.