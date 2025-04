Anthropic introduce Claude Max: nuovi piani premium per utenti professionali

Anthropic, azienda leader nell’innovazione della tecnologia AI, ha recentemente lanciato un nuovo piano premium denominato “Claude Max”. Questa opzione è stata creata per soddisfare le esigenze degli utenti professionali che trovano i limiti del piano attuale troppo restrittivi. Con due nuove offerte, gli utenti possono finalmente espandere l’utilizzo della piattaforma in modo significativo.

Claude Max: i dettagli del nuovo piano

Il piano Max è disponibile in due formule: una a 100 dollari al mese, che offre cinque volte più utilizzo rispetto al piano Pro, e una a 200 dollari al mese, con venti volte più utilizzo. Scott White, dirigente del prodotto di Anthropic, ha sottolineato che questa iniziativa nasce dalle richieste di clienti che hanno integrato profondamente Claude nei loro flussi di lavoro professionali e che si sono trovati a dover affrontare limiti di utilizzo eccessivi. “Vogliamo offrire agli utenti la possibilità di scegliere il piano più adatto per ottenere la quantità di utilizzo di cui hanno bisogno”, ha dichiarato White.

Il nuovo piano si colloca tra le opzioni individuali, come il piano gratuito e il piano Pro che costa 20 dollari al mese, e le offerte aziendali destinate a realtà più strutturate. Questa strategia mira a raggiungere i professionisti che spendono per utilizzare Claude, invece di accedervi tramite un’impostazione aziendale globale. White ha spiegato che questo approccio consente l’accesso a utenti “potenti” senza dover attendere che l’intera azienda adotti un piano aziendale.

Un cambiamento per l’utenza professionale

White non ha fornito numeri specifici riguardo ai limiti di messaggi al giorno o i token mensili, ma ha descritto l’utilizzo come “unità di consumo” che sono proporzionali al piano Pro. Quando interrogato sui vantaggi del piano Max rispetto a quello Pro, ha immaginato un utilizzo continuo, espresso con un esempio pratico: “Immagina di svolgere il tuo intero lavoro generando output su Claude; volevamo che le persone potessero farlo”. Questa evocazione riflette chiaramente un desiderio di rendere l’assistenza AI parte integrante delle attività quotidiane degli utenti.

L’introduzione di questo piano premium arriva dopo il recente lancio di Claude 3.7 Sonnet, descritto dalla società come il “modello più intelligente fino ad oggi”. La coincidenza di questi eventi non è casuale; modelli più potenti uniti a nuove funzionalità come la ricerca web e la programmazione agentica potrebbero aumentare l’adozione e la domanda di utilizzo. Va notato che questa nuova offerta rappresenta anche un diretto concorrente rispetto al piano da 200 dollari al mese introdotto da OpenAI nello scorso dicembre.

Vantaggi esclusivi per gli abbonati Max

Gli abbonati al piano Max potranno accedere in anteprima a nuove funzionalità prima che queste vengano implementate anche per gli utenti degli altri piani. Tuttavia, White è stato cauto nel rivelare dettagli specifici riguardo a queste novità, suscitando curiosità nel pubblico. “Vedrete presto”, ha detto, alludendo a nuove capacità che saranno lanciate per consentire a Claude di affrontare problemi più complessi e ambiziosi.

Questa mossa di Anthropic rappresenta un passo significativo nel suo impegno verso il mercato professionale. White ha descritto Claude come un “collaboratore virtuale indispensabile” capace di cambiare la percezione dei professionisti riguardo ai propri limiti. Ha evidenziato tre principali utilizzi che motivano gli alti tassi di utilizzo: l’automazione di compiti ripetitivi, il potenziamento delle capacità professionali in varie mansioni e l’assistenza a utenti che intendono diversificare le proprie aree di competenza.

Per quegli utenti professionali che si trovano spesso a fare i conti con limiti di utilizzo nel bel mezzo del proprio lavoro, i nuovi piani offrono un’opzione interessante. Con l’AI che diventa sempre più centrale nelle attività quotidiane, il piano Max rappresenta una soluzione particolarmente allettante.