Anthropic: al via una nuova funzione “voce” per rivaleggiare con OpenAI

Anthropic, startup emergente nel panorama dell’intelligenza artificiale, si prepara a lanciare una nuova funzionalità chiamata “voice mode”. Questo strumento potrebbe rappresentare una seria sfida per la corrispondente opzione offerta da OpenAI all’interno del suo chatbot ChatGPT. In base a quanto riportato da Bloomberg, la modalità di voce potrebbe essere disponibile già entro la fine di questo mese.

I dettagli della nuova funzione di voce

Secondo le notizie diffuse, Anthropic prevede di rilasciare tre voci in lingua inglese, nominate Airy, Mellow e Buttery. Questa non è la prima volta che si sente parlare della potenziale aggiunta di una modalità vocale. Infatti, Mike Kreiger, chief product officer di Anthropic, ha accennato a questa funzionalità nel corso di un’intervista con il Financial Times lo scorso mese. Durante l’intervista, Kreiger ha affermato: “Anche noi svilupperemo una voce internamente; si tratta di una modalità utile da avere. Abbiamo dei prototipi.”

Indagini e scoperte preliminari

La scoperta iniziale della modalità vocale è stata effettuata da M1Astra, un ricercatore di app, che ha trovato riferimenti a questo strumento nell’app iOS di Anthropic. Bloomberg ha confermato successivamente quelle informazioni, evidenziando l’importanza crescente della funzionalità voce nel mercato dell’intelligenza artificiale. Nonostante i tentativi del sito The Verge di contattare Anthropic per un commento ufficiale, non è stata ricevuta una risposta immediata.

La competizione nel settore dell’intelligenza artificiale

Anthropic è stata fondata da ex dipendenti di OpenAI e ha saputo rapidamente affermarsi come un attore significativo nel campo dell’intelligenza artificiale, diventando un concorrente diretto dello sviluppatore di ChatGPT. Negli ultimi tempi, la compagnia ha anche lanciato un nuovo tier a pagamento, del costo di 200 dollari al mese, destinato agli utenti “power”. Questa mossa testimonia la volontà di Anthropic di attrarre utenti professionisti e ricercatori, ampliando così la sua offerta di servizi.

Innovazione e futuro dell’azienda

Nei giorni scorsi, Anthropic ha inoltre annunciato un nuovo strumento di intelligenza artificiale focalizzato sulla ricerca, evidenziando il suo impegno nell’innovazione e nello sviluppo di soluzioni pratiche per i problemi attuali. La nuova funzionalità vocale si inserisce perfettamente in questo contesto di crescita e di diversificazione dell’offerta. Ascoltare le interazioni attraverso una voce naturale può infatti migliorare notevolmente l’esperienza utente, consentendo un’interazione più fluida e intuitiva.

Il mondo dell’intelligenza artificiale sta cambiando rapidamente, e con l’introduzione di queste nuove tecnologie, si assiste a un continuo rinnovamento delle aspettative sia da parte degli utenti che dei competitor.