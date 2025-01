Android 16 introduce la funzionalità triplo split-screen: una sfida a iPad

Con l'arrivo della nuova versione Android 16, i tablet basati su questo sistema operativo mostrano l'intento di competere direttamente con l'iPad, presentando una novità interessante nel campo del multitasking. L'aggiornamento promette di proporre un'esperienza utente innovativa, puntando su una modalità che consente di gestire fino a tre applicazioni contemporaneamente.

Il multitasking avanzato di Android 16

In base alle ricerche condotte da Mishaal Rahman di Android Authority, Google sta esaminando l'implementazione di una modalità di schermo diviso flessibile, denominata "flexible split-screen mode". Anche se questa funzione non è completamente sviluppata e non è ancora disponibile per gli utenti, il codice individuato nell'anteprima per sviluppatori di Android 16 suggerisce che il colosso della tecnologia stia seguendo una direzione precisa. Il potenziale di questa funzionalità è intrigante, in quanto potrebbe ottimizzare l'utilizzo dei dispositivi per chi fa un ampio uso di applicazioni in parallelo, proponendo un nuovo standard nel settore.

Riecco il concetto di triplo split-screen

La modalità triplo split-screen di cui si parla potrebbe offrire un'interfaccia studiata per agevolare l'esecuzione simultanea di tre applicazioni. Guardando alle precedenti novità introdotte con Android 15, una delle quali è stata la modalità finestra desktop, gli utenti si trovano ora di fronte a un'opzione più versatile. La capacità di visualizzare più applicazioni può risultare particolarmente utile per coloro che lavorano frequentemente a stretto contatto con più fonti di informazione o per chi è abituato a multitasking.

Il sistema attualmente utilizzato da OnePlus, il cosiddetto Open Canvas, ha già dimostrato il suo valore dal momento del lancio. Questo approccio consente di visualizzare due applicazioni principali mentre una terza può essere facilmente richiamata tramite uno swipe. È un esempio di come si possa semplificare l'interazione degli utenti senza compromettere l'efficienza.

Verso una compatibilità con dispositivi avanzati

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è che, così com'è, la modalità triplo split-screen sarà più vantaggiosa per dispositivi con schermi più ampi, come smartphone foldable o tablet. Le dimensioni delle schermate dei tradizionali smartphone potrebbero non permettere un'esperienza utente ottimale per la visualizzazione simultanea di tre applicazioni. La complessità della configurazione della modalità finestra desktop mostrata in Android 15 suggerisce che, se mal implementata su schermi più ristretti, la nuova funzionalità rischierebbe di risultare poco funzionale. La speranza, quindi, è che Google consideri questi fattori durante lo sviluppo finale della funzionalità.