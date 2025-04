Android 16: In arrivo la modalità avanzata di protezione per una sicurezza potenziata

La nuova stagione di aggiornamenti Android porta con sé novità significative in termini di protezione e sicurezza. In particolare, Android 16 introdurrà la modalità avanzata di protezione, un’opzione pensata per migliorare la sicurezza degli utenti attraverso un semplice attivazione. Questo nuovo strumento promette di offrire una serie di misure di sicurezza integrate che spaziano dalle app di sistema a quelle di terze parti, garantendo una protezione a 360 gradi.

Le misure di sicurezza della modalità avanzata di protezione

La modalità avanzata di protezione è alle porte e i dettagli sulle funzionalità sono già emersi. Una delle novità più rilevanti è la possibilità di bloccared il sideloading delle app, impedendo l’installazione di software non verificato. Inoltre, per aumentare la sicurezza della connessione, verranno disattivate le reti mobili 2G, nota per essere più vulnerabile agli attacchi. Non solo questo: sarà abilitata la Memoria Tagging Extension, un metodo innovativo per proteggere le app da potenziali vulnerabilità.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Queste misure si integrano anche con Google Messages e Phone by Google, permettendo a più applicazioni di utilizzare le API necessarie per accrescere la sicurezza. I dettagli sulla modalità sono stati svelati in una versione beta di Google Play Services, che offre uno spaccato delle funzionalità in arrivo.

Le funzionalità di rete e sicurezza web

Le funzionalità della modalità avanzata di protezione includeranno anche impostazioni specifiche per la rete. Queste serviranno a prevenire connessioni non sicure e a proteggere gli utenti da siti web rischiosi. Tra le misure previste ci sarà il bloccared delle connessioni alle reti 2G e WEP, dall’epoca reputate insicure.

Per quanto riguarda la navigazione, sarà implementato il sistema Android Safe Browsing, che segnalerà siti web potenzialmente dannosi, garantendo una navigazione più sicura. Inoltre, Chrome avviserà gli utenti prima di visitare pagine non HTTPS, contribuendo così a preservare i dati sensibili.

Protezione delle app e contro il furto dei dispositivi

Un altro aspetto fondamentale della modalità avanzata di protezione riguarda la salvaguardia delle app installate. Le applicazioni saranno dotate di strumenti per bloccare i malfunzionamenti e la presenza di software pericoloso, grazie a feature come Play Protect e la Memoria Tagging Extension.

Inoltre, verranno introdotte misure per proteggere i dispositivi da furti o smarrimenti. Attraverso l’attivazione dell’autenticazione offline, gli utenti potranno bloccare i dispositivi rubati, mentre un riavvio automatico avverrà ogni tre giorni in caso di inattività, aumentando così la sicurezza.

Protezione dalle chiamate indesiderate e dai messaggi spam

La modalità avanzata di protezione non dimentica il fronte delle comunicazioni. Per le telefonate, gli utenti beneficeranno di una protezione avanzata contro le chiamate spam, con funzionalità come la schermatura automatica delle chiamate e l’identificazione dei numeri indesiderati tramite Caller ID.

Anche i Google Messages saranno aggiornati per includere opzioni di protezione contro tratteggi e messaggi indesiderati. Questi strumenti filtraranno i messaggi potenzialmente dannosi, avvisando gli utenti riguardo a collegamenti provenienti da fonti sconosciute.

Un futuro di maggiore sicurezza per gli utenti Android

Attivando la modalità avanzata di protezione, gli utenti di Android 16 avranno accesso a queste funzionalità senza la necessità di configurazioni complicate. Google sembra determinata a migliorare la sicurezza dei suoi dispositivi, adattando le misure alle esigenze di un mondo digitale sempre più insidioso. Nonostante l’implementazione della modalità non sia ancora iniziata, le aspettative sono alte e i dettagli continuano ad emergere.

Sarà interessante vedere come altre app adotteranno l’API AdvancedProtectionManager per intrecciare le loro misure di sicurezza con questa innovativa funzione. La sicurezza non è mai troppa e con queste novità, Android si prepara a offrirci un ambiente più protetto e sicuro.