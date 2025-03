Android 16 Beta 3: nuove funzionalità per accessibilità e sicurezza

Con l'arrivo di Android 16 Beta 3, Google porta novità estremamente importanti nel panorama degli smartphone. La nuova versione beta, rilasciata il 13 marzo, introduce strumenti per l'accessibilità e nuove opzioni di controllo per la rete locale, offrendo un’esperienza più intuitiva per gli utenti.

Strumenti di accessibilità migliorati per utenti con problemi di vista

Una delle innovazioni chiave di Android 16 Beta 3 è l’introduzione di uno strumento che mira a migliorare la leggibilità dei testi per utenti con visione ridotta. Questo avviene mediante un contorno attorno al testo e la modifica del colore dello sfondo del riquadro del testo, per renderlo più visibile. Con queste modifiche, gli utenti potranno affrontare in modo più confortevole la lettura di messaggi, notifiche o contenuti vari sul dispositivo. Questa innovazione è fondamentale per garantire che tutti possano accedere alle informazioni, indipendentemente dalle proprie capacità visive.

Local network protection: maggiore sicurezza per i dispositivi domestici

Un'altra funzionalità interessante è il "Local Network Protection", che funge da sistema di sicurezza per i dispositivi connessi alla rete domestica. Grazie a questo nuovo meccanismo, ogni volta che un'app tenta di connettersi a dispositivi come stampanti o smart TV, sarà richiesta un'autorizzazione da parte dell'utente. Ciò consente agli utenti di avere un maggiore controllo su quali applicazioni possono interagire con i dispositivi nelle loro case, aiutando a mantenere la privacy e la sicurezza dei dati. Google invita gli sviluppatori a testare le loro applicazioni per assicurarsi che non sorgano problemi di compatibilità con questa nuova funzionalità.

Introduzione della compatibilità Auracast per apparecchi acustici

Android 16 Beta 3 presenta anche il supporto per "Auracast", una funzione che consente di trasmettere audio da una sorgente a più dispositivi contemporaneamente. Questa funzione si rivela particolarmente vantaggiosa per chi utilizza apparecchi acustici; ad esempio, in situazioni affollate come concerti o stazioni ferroviarie, gli utenti possono sintonizzarsi direttamente su trasmissioni Auracast e ricevere audio in modo chiaro, evitando il fastidio del rumore di fondo. Solo gli apparecchi acustici compatibili con LE audio, forniti da aziende come GN Hearing e Starkey, possono usufruire di questa funzione.

Il sistema Auracast non si limita a consentire la semplice trasmissione di audio; gli utenti possono anche personalizzare le loro esperienze di ascolto, collegandosi a stream audio pubblici tramite QR code, facilitando così l'accesso alle trasmissioni senza dover passare dalle impostazioni del dispositivo. I possessori di Pixel 9, in particolare, avranno accesso prioritario a questa funzionalità.

Verso il lancio pubblico di Android 16

Con la Beta 3, Google annuncia che Android 16 ha raggiunto la fase di "stabilità della piattaforma". Questo indica che il comportamento delle app è definito, e gli sviluppatori sono invitati a completare eventuali aggiustamenti necessari per garantire la compatibilità con il nuovo sistema operativo. Anche se Google ha mantenuto il numero delle nuove funzionalità relativamente basso, il rilascio ha gettato le basi per l’imminente lancio ufficiale previsto per giugno.

In quest'ottica, saranno probabilmente rilasciate ulteriori versioni beta prima del lancio finale, mentre Google continua a collaborare con i suoi partner per estendere il supporto a una maggiore varietà di dispositivi. Con queste innovazioni, Google mira a garantire non solo un aumento della funzionalità dei dispositivi, ma anche a rendere l'uso della tecnologia più inclusivo e sicuro per tutti.