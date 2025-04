Android 15: il sistema di sicurezza contraffatto dalla funzione di rilevamento furto

La nuova funzionalità di sicurezza del sistema operativo Android 15, il Rilevamento Furto Lock, ha sollevato preoccupazioni fra gli utenti. Segnalazioni indicano che la funzione si attiva in modo anomalo, bloccando gli smartphone di chi la utilizza, anche quando non sono stati subiti furti.

Il funzionamento del Rilevamento Furto

Il Rilevamento Furto Lock è stato introdotto come parte dell’impegno di Google per migliorare la sicurezza su Android 15. Questa funzione utilizza intelligenza artificiale e diversi parametri per capire se un telefono è stato sottratto con la forza. Se un malintenzionato strappa il dispositivo e fugge — che sia a piedi, in bicicletta o in auto — il sistema è progettato per attivarsi automaticamente, bloccando il telefono. Un altro scenari che provoca l’attivazione della funzionalità è quando il dispositivo esce dalla rete, un’azione frequentemente adottata dai ladri per evitare di essere rintracciati.

Tuttavia, come si evince da alcune esperienze condivise dagli utenti su Reddit, sembra che la funzione sia un po’ troppo reattiva. Diversi utenti hanno descritto episodi in cui i loro telefoni si sono bloccati inspiegabilmente, nonostante i dispositivi fossero nelle loro mani.

Ad esempio, un utente ha riportato: “È successo mentre uscivo dal lavoro”, mentre un altro ha commentato: “Ero seduto sul bus quando il rilevamento del furto è scattato, bloccando il mio telefono.” Un altro esempio racconta di una persona che, correndo in strada, si è vista bloccare il cellulare, ricevuto pochi istanti dopo una notifica di furto. “Ero sollevato e impressionato”, ha affermato, riscontrando tuttavia che il sistema poteva risultare eccessivamente sensibile.

La tecnologia dietro il Rilevamento Furto

Il Rilevamento Furto si basa principalmente sull’accelerometro dello smartphone, utilizzato per rilevare movimenti improvvisi. Durante le fasi di collaudo iniziale, il team di Android Authority ha dovuto simulare più tentativi di furto prima che la funzionalità si attivasse sul loro dispositivo di test. Questo suggerisce che Google potrebbe aver aumentato la sensibilità dell’algoritmo di rilevamento dal lancio.

Secondo quanto comunicato precedentemente da Google, la funzione si basa su cambiamenti rapidi di direzione e movimenti violenti, il che spiega perché può attivarsi durante attività quotidiane come correre o viaggiare con i mezzi pubblici.

Reazioni degli utenti e prospettive future

Nonostante i malfunzionamenti, la maggior parte degli utenti sembra non essere eccessivamente frustrata dalla situazione. Tuttavia, queste attivazioni impreviste non sono ottimali e potrebbero influenzare negativamente l’esperienza d’uso. A questo punto, è chiaro che Google deve intervenire per perfezionare la funzione, affinché diventi più affidabile e risponda meglio alle esigenze quotidiane degli utenti.

