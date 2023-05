AMD Advantage aumenta le prestazioni?

AMD ha da sempre puntato sulla versatilità dei propri prodotti, che risultano altrettanto performanti anche quando accoppiati con componenti di marche diverse. L’ultima novità dell’azienda, AMD Advantage, promette di portare le prestazioni del PC a un livello superiore grazie all’ottimizzazione di CPU e GPU. Ma questa nuova tecnologia è davvero in grado di aumentare le prestazioni del tuo PC? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Introduzione a AMD Advantage

AMD è una nota azienda produttrice di componenti hardware per computer, tra cui i processori Ryzen e le schede video Radeon, ampiamente acclamati dagli appassionati di PC. È importante sottolineare che questi prodotti sono perfettamente compatibili anche con altre marche, il che significa che non dovresti incontrare problemi ad accoppiare una CPU AMD con una GPU Intel o Nvidia, o un processore Intel con una scheda grafica AMD.

Ma la domanda che molti si pongono è: trarrei dei vantaggi utilizzando un processore AMD e una scheda video Radeon insieme sul mio PC? La risposta è sì, il vantaggio di scegliere componenti AMD non è solo una mossa di marketing, ma una scelta che potrebbe portare effettivamente benefici tangibili.

Le CPU AMD Ryzen, ad esempio, offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni, come gaming, streaming, editing video e molto altro ancora. La maggior parte dei processori AMD Ryzen offrono un numero maggiore di core rispetto ai loro concorrenti Intel, il che significa che possono gestire meglio il multitasking e le applicazioni più esigenti.

Le schede video AMD Radeon, invece, offrono una grande potenza di elaborazione grafica e supportano molte funzionalità avanzate come il ray tracing e la tecnologia AMD FreeSync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda video per evitare l’effetto stuttering e migliorare l’esperienza di gioco.

Cosa sono le tecnologie AMD Advantage

Poiché AMD è un’azienda che produce sia processori che schede video, ha senso che offra tecnologie sbloccabili che si ottengono solo utilizzando prodotti AMD. Questo perché, se si possono ottenere maggiori prestazioni allo stesso prezzo, perché non approfittare di questo vantaggio? Ecco perché AMD ha introdotto la tecnologia AMD Advantage, che permette di sbloccare ulteriori prestazioni su una CPU e una scheda video AMD.

Utilizzando entrambi i componenti prodotti da AMD, si possono sbloccare queste due tecnologie e ottenere prestazioni ancora migliori sul tuo PC. Vediamo di seguito in che cosa consistono queste due tecnologie.

SmartShift​​​​​​

I laptop spesso hanno una limitata disponibilità di alimentazione a causa dello spazio limitato a disposizione dei produttori. Anche i modelli più grandi, come quelli da 17 o 18 pollici, sono solitamente forniti con caricabatterie da 200 a 300 watt, che sono sufficienti per un dispositivo portatile ma non per eseguire la CPU e la GPU a piena potenza. La maggior parte delle parti, come lo schermo, il sistema di raffreddamento e altri componenti richiedono energia aggiuntiva.

Con la tecnologia SmartShift di AMD, la CPU e la GPU possono comunicare e allocare automaticamente la potenza dove serve di più. Ad esempio, se stai lavorando su un’attività impegnativa per il processore, SmartShift invierà più energia alla CPU. Se, invece, stai giocando a un gioco pesante che richiede molta potenza alla GPU, SmartShift garantirà che la scheda video riceva gli elettroni necessari per funzionare al meglio.

Con questa tecnologia, AMD consente ai laptop di ottenere prestazioni ancora migliori, senza compromessi sulla durata della batteria.

Smart Access Memory

Di solito, le CPU sono limitate ad accedere solo a una quantità limitata di VRAM, spesso non più di 256 MB. Questo non rappresentava un problema quando le schede grafiche avevano solo 2 GB di VRAM. Con le GPU odierne, la situazione è cambiata. Infatti, molte schede di fascia media ora hanno 8 GB di VRAM, mentre le schede di fascia alta, come la 7900 XT e la 7900 XTX di AMD, hanno rispettivamente 20 GB e 24 GB di memoria.

Con Smart Access Memory di AMD, tuttavia, i processori Ryzen possono accedere all’intera quantità di VRAM disponibile, consentendo una maggiore efficienza di CPU e GPU. Combinato con Infinity Cache di AMD, questa tecnologia offre un aumento delle prestazioni dal 10% al 15% in molti giochi di alta qualità.

In che modo AMD Advantage migliora le prestazioni

Per ottenere la garanzia AMD Advantage, i produttori di laptop e desktop devono soddisfare una serie di requisiti per garantire la massima esperienza utente possibile. Oltre alle tecnologie SmartShift e Smart Access Memory, i produttori devono implementare un sistema di raffreddamento di alta qualità per gestire la potenza aggiuntiva che queste tecnologie possono richiedere. Devono utilizzare solo componenti di alta qualità e garantire che i loro dispositivi soddisfino gli standard di prestazioni di AMD.

In sostanza, gli utenti possono avere la certezza che scelgendo un computer AMD Advantage, stanno ottenendo un dispositivo che è stato progettato e testato per offrire la migliore esperienza possibile. Vediamo quali sono le migliorie che offrono queste tecnologie nei prossimi paragrafi.

Termiche migliorate

Le CPU e le GPU di alto livello richiedono una grande quantità di energia per funzionare, il che porta inevitabilmente a un aumento della temperatura. Senza un’adeguata dissipazione del calore, il throttling termico può verificarsi, il che porta alla riduzione della potenza dei componenti per evitare danni. Ciò si traduce in una riduzione delle prestazioni del computer.

I computer certificati AMD Advantage sono dotati di soluzioni di raffreddamento migliorate per consentire l’uso ottimale della CPU e della GPU. Ciò significa che i produttori di questi computer hanno fornito una soluzione di raffreddamento efficace, garantendo che il tuo computer non subisca rallentamenti, a patto che venga sottoposto a manutenzione adeguata.

Migliore acustica

I computer desktop potenti richiedono spesso una soluzione di raffreddamento avanzata, ma ciò può causare un rumore indesiderato. Quando un computer viene spinto al massimo, il rumore può rovinare l’esperienza di gioco o di lavoro, soprattutto se non si utilizzano cuffie. Con un computer certificato AMD Advantage, il rumore non sarà un problema. Gli utenti possono godersi prestazioni elevate senza doversi preoccupare del rumore.

Il produttore ha progettato il sistema di raffreddamento per funzionare in modo efficace, ma silenzioso, in modo che l’esperienza utente sia al top. Con AMD Advantage, è possibile avere un computer desktop potente che funziona in modo efficiente e silenzioso, offrendo un’esperienza di gioco o di lavoro fluida e senza interruzioni.

Chip AMD compatibili con AMD Advantage

Se hai deciso di acquistare un computer certificato AMD Advantage, ci sono alcune specifiche tecniche di cui devi tenere conto. Per quanto riguarda i processori, dovresti cercare i modelli AMD Ryzen serie 3000 o successivi, ma fai attenzione alle CPU Ryzen 5 3400G e Ryzen 3 3200G che non sono compatibili. Per quanto riguarda le schede video, dovresti optare per le AMD Radeon RX serie 5000 o successivi.

Infine, per quanto riguarda le schede madri, cerca le AMD serie 500 o successive. È importante notare che, sebbene sia possibile sbloccare Smart Access Memory quando si costruisce un computer desktop AMD, questo non garantisce che il computer sia certificato AMD Advantage.

Infatti, questa certificazione richiede specifici requisiti di termiche e acustiche migliorate, quindi se vuoi un computer con questa garanzia, devi acquistarlo da costruttori di sistemi certificati o produttori di laptop che hanno ottenuto la certificazione AMD Advantage.

Marchio AMD Advantage

AMD Advantage garantisce alcune prestazioni di gioco di alta qualità. Se scegli un laptop, avrai a disposizione un monitor ad alta fedeltà, mentre se scegli un PC desktop, non avrai problemi di rumore quando lo usi a pieno carico. Per ottenere questi vantaggi, dovrai pagare un premio. Se sei un esperto di computer, potresti ottenere le stesse prestazioni a un prezzo inferiore senza AMD Advantage.

Se desideri una garanzia coerente indipendentemente dal modello di laptop o desktop che acquisti, dovresti considerare l’acquisto di un prodotto con la certificazione AMD Advantage.