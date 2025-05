Amazon Prime Video accoglie il nuovo canale NASA Plus: tutto ciò che c’è da sapere

In un’epoca in cui l’interesse per lo spazio e le missioni spaziali è in continua crescita, la NASA ha appena lanciato un canale streaming, NASA Plus, all’interno della sezione FAST di Amazon Prime Video. Questa novità consente agli appassionati di esplorare contenuti educativi e documentari originali, oltre a trasmettere in diretta i lanci di razzi. Un’iniziativa che rende accessibile a tutti il mondo della scienza spaziale, il tutto senza costi aggiuntivi.

NASA Plus: un’offerta unica su Amazon Prime Video

Il nuovo canale NASA Plus rappresenta una grande opportunità per chi desidera approfondire la propria conoscenza dell’universo. A partire da martedì scorso, la NASA ha reso disponibile questa iniziativa, offrendo una selezione di contenuti esclusivi su Prime Video. L’acronimo FAST sta per “televisione gratuita supportata dalla pubblicità”, un modello già noto a chi ha utilizzato piattaforme come Pluto TV, Tubi o il precedente Freevee di Amazon. Tuttavia, è importante notare che, nonostante la presenza della pubblicità nel termine, i contenuti di NASA Plus sono completamente gratuiti e privi di pubblicità. Grazie al finanziamento governativo, ogni utente può accedere a un’ampia varietà di materiali senza alcuna spesa.

Personalmente, ho provato ad accedere al canale mercoledì e ho scoperto che non era necessario un abbonamento ad Amazon Prime e non c’era alcun annuncio pubblicitario durante la visualizzazione. Per chi volesse esplorare questo nuovo canale, è sufficiente navigare nella sezione Live TV di Prime Video e scorrere fino a trovare NASA Plus.

Contenuti e opportunità di apprendimento

Wes Brown, incaricato dell’ufficio comunicazioni della NASA, ha commentato l’importanza di questa iniziativa, sottolineando quanto sia fondamentale per l’agenzia condividere le proprie missioni spaziali. Dalla partenza di astronauti per la Stazione Spaziale Internazionale, agli approfondimenti sulla protezione della Terra dagli asteroidi, fino alla presentazione di immagini ad alta definizione dell’universo, il canale offre una prospettiva unica sulle attività della NASA.

Attualmente, non ci sono eventi di streaming live programmati su NASA Plus. Tuttavia, gli utenti sono invitati a rimanere sintonizzati sulla pagina ufficiale del servizio per eventuali aggiornamenti e per scoprire gli eventi futuri. Per chi fosse interessato ai lanci spaziali negli Stati Uniti, è possibile consultare un elenco dei principali eventi programmati per il 2025, molti dei quali saranno accessibili direttamente attraverso il canale.

Un passo avanti per la divulgazione scientifica

Il lancio di NASA Plus su Amazon Prime Video rappresenta una significativa evoluzione nella divulgazione scientifica. Questa decisione non solo democratizza l’accesso ai contenuti spaziali, ma incoraggia anche una maggiore partecipazione del pubblico nella comprensione delle attività spaziali. La NASA, con questo nuovo canale, non si limita a trasmettere informazioni; cerca di costruire un ponte tra l’agenzia e il pubblico, rendendo le sue operazioni più trasparenti e accessibili.

In questo modo, la NASA continua a rimanere un punto di riferimento fondamentale per gli appassionati di spazio e scienza, offrendo un’esperienza educativa in grado di ispirare la curiosità di tutti, dai ragazzi agli adulti, sull’affascinante mondo dell’astronomia e delle esplorazioni spaziali.