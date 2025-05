Amazon presenta Vulcan: il robot con sensore di tatto per i magazzini

Nel panorama della tecnologia moderna, Amazon ha svelato un innovativo robot per i magazzini, Vulcan, dotato di capacità tattili. Questo robot è progettato per selezionare e sistemare circa il 75% degli articoli presenti nei magazzini dell’azienda, un’operazione che fino ad oggi era effettuata in gran parte da manodopera umana. Grazie a questa novità, il colosso dell’e-commerce punta a migliorare l’efficienza operativa e la sicurezza dei propri lavoratori.

Un salto qualitativo nella robotica

Aaron Parness, direttore della scienza applicata di Amazon, ha descritto Vulcan come un fondamentale progresso nel settore della robotica. “Non si tratta solo di vedere il mondo, ma di sentirlo,” ha commentato. Questa innovazione rappresenta un’importante evoluzione rispetto ai precedenti robot di Amazon, aumentando la complessità delle operazioni che possono essere effettuate automaticamente.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Vulcan si distingue per la sua destrezza e sensibilità, caratteristiche che gli consentono di manovrare gli oggetti all’interno dei compartimenti coperti di tessuto utilizzati per lo stoccaggio. Questi compartimenti sono già movimentati da una flotta automatizzata di robot. L’arto di Vulcan sembra un “righello attaccato a una piastra per capelli”, progettato per riorganizzare gli articoli presenti e aggiungerne di nuovi. È dotato di sensori di forza, che gli permettono di percepire il contatto con un oggetto e di modulare la forza e la velocità per evitare danni. Inoltre, un secondo braccio dotato di ventosa è in grado di afferrare gli articoli da estrarre dai contenitori, con l’aiuto di una telecamera intelligente che previene errori nei prelievi.

Un sistema apprendente

La tecnologia dell’intelligenza artificiale è presente in ogni aspetto di Vulcan, in particolare nei suoi sistemi di feedback fisico che permettono di recepire informazioni riguardo il tatto e la forza applicata. Inoltre, Vulcan ha la capacità di imparare dai propri errori, accumulando conoscenze su come i diversi oggetti reagiscono al contatto. Amazon punta a un continuo miglioramento delle abilità del robot nel tempo.

Attualmente, Vulcan è già operativo in due città: Spokane, nello Stato di Washington, e Amburgo, in Germania. Fino ad ora, ha gestito circa cinquecentomila ordini e si è rivelato particolarmente utile nel prendere articoli dalle parti superiori e inferiori delle pile di otto piedi. Questo è un vantaggio significativo per i lavoratori umani, che non devono più chinarsi o utilizzare scale per prelevare oggetti, il che contribuirà a migliorare la loro sicurezza sul lavoro e a ridurre il rischio di infortuni.

Collaborazione tra uomo e macchina

Amazon stima che Vulcan sia in grado di raccogliere circa il 75% della sua merce e avvisa i lavoratori umani quando incontra oggetti che non riesce a gestire. “Vulcan lavora al fianco dei nostri dipendenti, e la combinazione di entrambi è superiore a ciascuno da solo,” afferma Parness.

In un’intervista con CNBC, Parness ha ribadito il suo scetticismo riguardo a un’automazione totale: “Non credo nell’automazione al 100%.” Secondo lui, se l’azienda volesse affidare a Vulcan il compito di effettuare tutte le operazioni di stoccaggio e prelievo, questo non avverrebbe mai.

Tuttavia, questo messaggio potrebbe non offrire grande conforto ai circa un milione di lavoratori dei magazzini Amazon, che potrebbero presto essere superati dal numero di robot, stimato in circa 750.000 attualmente in uso. Vulcan sarà distribuito gradualmente in Europa e negli Stati Uniti nei prossimi anni, sfidando il ruolo tradizionale della manodopera umana nell’ambito della logistica.