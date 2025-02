Amazon lancia Alexa Plus: ecco quali Echo saranno aggiornati e quali no

Amazon ha annunciato l'arrivo di Alexa Plus, un aggiornamento dotato di intelligenza artificiale pensato per migliorare l'interazione con i dispositivi Echo. Questa novità, sebbene entusiasmante per molti utenti, non interesserà diversi modelli di prima generazione del noto assistente vocale. Dall'analisi delle informazioni fornite nella FAQ di Alexa Plus, emerge una selezione dei dispositivi compatibili, delineando un futuro limitato per alcune tecnologie più datate.

Dettagli sull'aggiornamento di Alexa Plus

L'aggiornamento di Alexa Plus promette una serie di funzionalità avanzate, rendendo l'assistente vocale ancora più utile per gli utenti. Tuttavia, non tutti i dispositivi Echo potranno beneficiare di questa evoluzione. Secondo quanto riferito da Kristy Schmidt, portavoce di Amazon, il tanto atteso upgrade non sarà disponibile per i modelli più vecchi, inclusi il primo Echo, l'Echo Dot di prima generazione e l'Echo Plus. Alcuni dispositivi, come il Echo Tap, il Echo Spot e il Echo Show di prima generazione, sono stati ufficialmente esclusi dai programmi di supporto per Alexa Plus.

Questa scelta da parte di Amazon potrebbe lasciare delusi i possessori di questi dispositivi, poiché saranno privati delle nuove funzionalità che caratterizzeranno l'AI di Alexa Plus. Nonostante sia stata confermata l'incompatibilità di questi modelli, molte altre varianti di Echo rientrano nel gruppo di quelli che beneficeranno di questa importante novità.

Modelli di Echo compatibili con Alexa Plus

Nonostante l'assenza di supporto per alcuni dispositivi, molti modelli Echo di fascia più recente potranno accogliere Alexa Plus. Tra questi, ci sono vari dispositivi che consentono agli utenti di interagire senza vincoli, dal primo Echo Flex, che si inserisce direttamente nella presa a muro, fino a versioni più recenti dell'Echo Show, a patto che non siano della primissima generazione. Anche i modelli più nuovi, come l'Echo Hub e il Echo Show di generazione successiva, riceveranno l'aggiornamento.

Per esempio, chi possiede un Echo Flex potrà utilizzare Alexa Plus per effettuare prenotazioni in ristoranti, rendendo l’esperienza di interazione ancora più fluida e coinvolgente. Inoltre, chi ha collegato il proprio Echo Input – l'oggetto vocale pensato per l'ascolto – a un sistema audio potrà ricevere canzoni generate tramite AI, aumentando notevolmente le possibilità d'uso di questi dispositivi.

Cosa aspettarsi da Alexa Plus nel futuro

Con l'introduzione di Alexa Plus, Amazon mira a migliorare continuamente l'esperienza dei suoi utenti, spingendo verso una maggiore personalizzazione e intelligenza artificiale integrata nei loro dispositivi. Gli sviluppatori stanno lavorando per ampliare le funzioni disponibili, migliorando la risposta dell'assistente vocale e ampliando le sue abilità.

Ci si aspetta che il nuovo sistema di Alexa Plus consenta anche una migliore interazione e comunicazione con altri dispositivi smart in casa, rendendo l'intero ecosistema Echo ancora più versatile. Con la crescente domanda di tecnologia integrata nelle routine quotidiane delle persone, questo aggiornamento è solo l'inizio di ulteriori evoluzioni che ci attendono in questo settore.

In sintesi, per molti utenti, l'upgrade a Alexa Plus rappresenta un'opportunità per sfruttare al massimo il potenziale della propria tecnologia Echo, ma per altri modelli più datati, il futuro potrebbe sembrare meno luminoso.