Amazon introduce un nuovo pulsante per gli acquisti online: il “Buy for Me”

Amazon continua a innovare nel panorama degli acquisti digitali con l’introduzione del pulsante “Buy for Me“, una funzione che promette di semplificare il processo di acquisto per i suoi utenti. Questa novità consente di acquistare prodotti da siti di terze parti direttamente dall’app mobile di Amazon, eliminando la necessità di navigare altrove. Col supporto dell’intelligenza artificiale, questa funzione rende ancora più fluido il percorso d’acquisto online.

Caratteristiche del pulsante “Buy for Me”

Il pulsante “Buy for Me” rappresenta un passo avanti nella strategia di Amazon per fidelizzare la propria clientela. La nuova funzionalità si basa su una tecnologia di intelligenza artificiale chiamata Nova AI, che consente al sistema di completare acquisti su altri siti a nome dell’utente. Questa implementazione migliora l’esperienza di shopping, poiché gli utenti non devono preoccuparsi di inserire manualmente i dettagli di pagamento e spedizione, rendendo ogni acquisto meno faticoso.

Fino a poche settimane fa, Amazon reindirizzava gli utenti verso siti di terze parti per acquisti di prodotti non disponibili nel proprio catalogo. Con l’introduzione del pulsante “Buy for Me“, il processo diventa radicalmente diverso. Adesso, basterà toccare un articolo supportato per visualizzare tutte le informazioni rilevanti direttamente nell’app di Amazon. La semplicità di accesso e la comodità di non dover abbandonare l’app sono motivi che potrebbero attrarre molti utenti.

Come funziona il processo di acquisto

Quando l’utente decide di acquistare un prodotto usando la nuova funzione, verrà presentata una pagina di checkout dell’Amazon stesso, dove sarà possibile verificare le informazioni di pagamento. A questo punto, Amazon utilizzerà la propria intelligenza artificiale per inviare in modo sicuro il nome, l’indirizzo e i dettagli di pagamento dell’utente al sito del marchio scelto. È importante notare che Amazon non avrà accesso agli ordini effettuati in precedenza su altri siti e il tracciamento degli ordini avverrà direttamente attraverso la piattaforma di Amazon.

Tuttavia, se sorgessero necessità di assistenza clienti o richieste di reso, sarà indispensabile visitare il sito del marchio per gestire queste problematiche. Mentre il “Buy for Me” è progettato per semplificare l’acquisto, gli utenti dovranno affrontare alcune complessità nel caso di riduzioni o domande post-acquisto.

Prospettive future per il “Buy for Me”

La funzionalità “Buy for Me” attualmente è disponibile per un numero limitato di utenti negli Stati Uniti su dispositivi iOS e Android, ma Amazon ha già avviato test con un numero selezionato di marchi e prodotti. Non è ancora chiaro se Amazon riceverà una commissione su questi acquisti effettuati tramite la nuova funzione, anche se alcune aziende di terze parti possono scegliere di non parteciparvi, lasciando un margine di manovra per l’azienda.

Guardando a un futuro potenzialmente denso di evoluzioni, Amazon punta a espandere il “Buy for Me” in una dimensione più ampia, pensando già a come rendere l’esperienza di acquisto ancora più integrata. Con la continua evoluzione della tecnologia e l’aumento della domanda di servizi online, il colosso dell’e-commerce potrebbe rivoluzionare ulteriormente il modo in cui gli utenti interagiscono con i marchi e i prodotti su internet.