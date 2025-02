Amazon chiude Inspire: stop al feed su prodotti simile a TikTok

Amazon ha deciso di interrompere il servizio Inspire, una piattaforma di feed che proponeva foto e video di prodotti, simile a TikTok. Questa mossa è stata annunciata dopo un periodo di valutazione delle funzionalità offerte. Secondo quanto comunicato da Maxine Tagay, portavoce di Amazon, l'azienda sta costantemente riesaminando le proprie opzioni per aderire meglio alle esigenze dei propri clienti.

Storia di Inspire: un tentativo di innovare il social shopping

Inspire è stato lanciato da Amazon nel 2022, in un momento in cui il social shopping stava guadagnando popolarità, in particolare grazie ai successi di TikTok. Il servizio consentiva agli utenti dell’app mobile di visualizzare un feed di prodotti suddivisi in diverse categorie, tra cui design d'interni, cura della pelle e accessori per animali domestici. Ogni post consentiva anche l'acquisto diretto dei prodotti mostrati, rendendo il processo di acquisto più immediato e coinvolgente.

La strategia di Amazon di introdurre Inspire si è anche sovrapposta con i tentativi di TikTok di espandere le proprie funzionalità di shopping negli Stati Uniti, un'iniziativa già affermata in Cina. Anche YouTube ha seguito questa tendenza nel 2022, introducendo funzionalità di acquisto su Shorts, evidenziando come il panorama del commercio digitale stesse evolvendo rapidamente.

Critiche e problematiche riscontrate da Creator

Nel 2023, il programma Inspire ha affrontato delle critiche da parte dei creatori di contenuti, che si sono lamentati per il compenso offerto da Amazon per i video pubblicati nella piattaforma. A quanto riportato da Bloomberg, l'azienda avrebbe proposto un pagamento di soli 25 dollari per ogni video ispirato, una cifra considerata molto bassa rispetto agli standard industriali. Questo ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità e l'attrattiva del programma per i creatori, i quali hanno fatto fatica a giustificare il tempo e le risorse investite.

Oltre alla chiusura di Inspire, Amazon continua a offrire diverse caratteristiche per aiutare gli acquirenti a scoprire i prodotti in modo efficace. Tra queste c'è "Shop by Interest", che consente l'accesso a una selezione di video acquistabili, e l'utilizzo di guide di shopping basate sull'intelligenza artificiale, dimostrando come la società stia cercando di mantenere e migliorare la propria presenza nel mercato del social shopping, dopo la chiusura di questa iniziativa.

Mentre il panorama delle piattaforme di social shopping continua a evolversi, rimane da vedere quali nuovi modelli Amazon potrà sviluppare per attrarre e coinvolgere i propri utenti.