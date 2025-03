Allerta su Steam: Nuovo malware si nasconde nei giochi, attenzione a Sniper: Phantom’s Resolution

Quando si parla di videogiochi, è fondamentale rimanere vigili, specialmente quando si scaricano titoli dalla piattaforma Steam. Recentemente, è emersa una nuova minaccia informatica sotto forma di un gioco demo, Sniper: Phantom’s Resolution, che ha infettato dispositivi con malware. Questo evento si aggiunge a un trend preoccupante nella comunità dei videogiochi, dove i cybercriminali approfittano della popolarità dei titoli per distribuire software dannosi. In questo contesto, è essenziale comprendere i fattori di rischio e come proteggere i propri dispositivi.

La scoperta del malware e il suo ritiro

Un recente episodio ha messo in allerta i videogiocatori quando il gioco Sniper: Phantom’s Resolution, in programma per il rilascio nella seconda metà del 2025, è stato rimosso da Steam dopo che gli utenti hanno segnalato infezioni da malware. La demo del gioco, inizialmente accessibile, ha scatenato una serie di preoccupazioni quando è emerso che il suo installer conteneva file pericolosi. Questo non è il primo caso di malware su Steam; solo un mese fa, un altro gioco, PirateFi, era stato ritirato per gli stessi motivi. Questo dimostra quanto sia importante essere cauti e critici quando si scaricano contenuti dalla rete.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

I segnali d’allerta

Durante la sua permanenza su Steam, il gioco ha sollevato molte domande. Gli utenti potevano aggiungerlo alla lista dei desideri, ma non era possibile scaricare la demo direttamente dalla piattaforma, un chiaro segnale di allerta. Gli sviluppatori, Sierra Six Studios, avevano avvertito di scaricare solo tramite Steam, ma l’assenza di un link funzionante ha suscitato sospetti. Inoltre, il gioco aveva una pagina web collegata, che conteneva un link per scaricare una demo gratuita, ma questo portava a un repository GitHub esterno, sollevando ulteriori interrogativi sull’affidabilità del titolo.

Gli utenti di Reddit hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla qualità dell’arte promozionale, che sembrava essere stata rubata da altri giochi. Un altro aspetto interessante era il fatto che il dominio del gioco era stato registrato solo una settimana prima della disponibilità della demo, contrariamente a quanto solitamente fanno gli sviluppatori, che pianificano in anticipo il rilascio di un titolo.

Precauzioni per la sicurezza del PC da giochi infetti

Se hai scaricato la demo per errore, la prima cosa da fare è disinstallarla immediatamente. È anche raccomandato eseguire una scansione del sistema utilizzando il Microsoft Defender, integrato in Windows, o un buon antivirus per assicurarsi che non vi siano residui della minaccia. Fortunatamente, Valve non ha ancora consigliato misure drastiche come il ripristino totale del PC, una soluzione che rimane comunque un’ultima risorsa in caso di infezioni gravi.

La prudenza è fondamentale quando si scaricano giochi da fonti ufficiali o meno. Gli utenti dovrebbero sempre controllare recensioni e valutazioni prima di procedere con un download. Se un’offerta appare troppo allettante, probabilmente c’è un motivo per diffidarne. Le pratiche di pirateria, compresi cheat e mod non ufficiali, possono esporre ulteriormente gli utenti a rischi per la sicurezza. È di vitale importanza avvisare anche i più giovani su queste insidie.

La cultura della calma nel mondo del gaming

Nel panorama videoludico autunnale, è essenziale evitare di lasciarsi convincere dalla frenesia di scaricare il nuovo titolo “caldissimo” che sta facendo parlare di sé. Essere un gamer paziente può rivelarsi vantaggioso non solo per il portafoglio, ma anche per la sicurezza del proprio PC. I cybercriminali si approfittano spesso della popolarità di determinati prodotti, e gli utenti dovrebbero rimanere vigili. Con due episodi recenti su Steam, la comunità dei videogiocatori deve prestare attenzione e mettere in pratica buone abitudini di sicurezza online per proteggere le proprie informazioni e dispositivi.