Allerta phishing su Google Calendar: i trucchi degli hacker per rubare i dati degli utenti

Negli ultimi periodi, gli utenti di Google Calendar devono prestare particolare attenzione alle notifiche e agli inviti che ricevono. Check Point Software Technologies, un'importante azienda di sicurezza informatica, ha lanciato un'allerta riguardo a tentativi di phishing sempre più complessi che sfruttano il noto servizio di pianificazione di Google. Questi attacchi mirati si avvalgono di e-mail fraudolente che tentano di ingannare gli utenti e di ottenere accesso ai loro dati sensibili. Analizzeremo le modalità di attacco e come riconoscerli, oltre a suggerire pratiche per proteggersi efficacemente.

I nuovi metodi di phishing tramite Google Calendar

Il phishing rappresenta una costante minaccia nel panorama digitale attuale, e recenti ricerche rivelano che le percentuali di attacchi sono in aumento. Secondo il report di Check Point, i criminali informatici hanno trovato un metodo raffinato per utilizzare Google Calendar come strumento di raggiro. Il servizio, popolarissimo con oltre 500 milioni di utenti in tutto il mondo, è spesso preso di mira dai malintenzionati proprio a causa della sua vasta diffusione.

Le e-mail di phishing vengono costruite in modo da apparire autentiche, sembrando originate direttamente da Google Calendar. Questo avviene attraverso la modifica e falsificazione delle intestazioni del mittente, rendendo difficile per l'utente medio riconoscere la frode. Spesso, gli hacker si travestono da contatti familiari o persone conosciute per aumentare le possibilità di successo dell'attacco.

Stando ai dati raccolti, circa 300 marchi noti sono stati coinvolti in questa campagna di phishing, e Check Point ha registrato circa 2300 e-mail in due sole settimane. Inizialmente, i criminali utilizzavano link a Google Forms come veicolo per raccogliere informazioni, ma dopo essere stati individuati, hanno adattato il loro approccio al fine di sfruttare anche Google Drawings per rendere i loro tentativi di raggiro ancora più convincenti.

Il pericolo insito nei collegamenti infetti

Le e-mail di phishing all'interno di questa campagna contengono tipicamente collegamenti maligni o file di calendario che riportano a verosimili siti di Google. Questi messaggi spesso includono link mascherati, come un falso reCAPTCHA o pulsanti accusati per assistenza, per attirare l'utente a proseguire. Una volta cliccato sul collegamento, la vittima viene reindirizzata a pagine che sembrano legittime, ma in realtà sono progettate per eseguire truffe.

Le URLs possono portare a presunti portali di estrazione di criptovalute o presunti servizi di supporto bitcoin, dove gli utenti sono indotti a completare un processo di autenticazione ingannevole. Questa fase coinvolge l'inserimento di dati reali e dettagli di pagamento, esponendo ulteriormente la vittima a furti di informazioni critiche.

Proprio per questa ragione, la cautela è fondamentale. Un invito proveniente da un contatto conosciuto potrebbe spingere indubbiamente ad una reazione impulsiva. Tuttavia, è sempre opportuno esaminare i messaggi con attenzione e scrupolo, per identificare possibili anomalie.

Strategie di protezione contro gli attacchi phishing

Adottare misure di sicurezza proattive è imprescindibile per difendersi da simili attacchi. Innanzitutto, la prima regola è quella di scrutinare con attenzione gli inviti ricevuti, soprattutto quando giungono in modo inatteso o da mittenti sconosciuti. Risulta fondamentale anche attivare l’autenticazione a due fattori per i propri account Google e per tutti gli account che contengono informazioni sensibili.

A questo proposito, Google fornisce una funzione utile, raccomandando agli utenti di attivare l'impostazione dei "mittenti noti". Questa opzione avvisa automaticamente l’utente quando riceve un invito da qualcuno non salvato nella rubrica o da chi non ha mai contattato in precedenza. L’attivazione di questa misura è semplice: basta accedere alle impostazioni di Google Calendar da un computer, selezionare "Impostazioni" e quindi "Impostazioni evento", dove sarà possibile trovare la voce dedicata.

Così facendo, si riducono notevolmente i rischi di incorrere in truffe informatiche, tutelando i propri dati e la propria identità digitale. Mantenere una vigilanza costante è cruciale in un panorama cyberspaziale sempre più complesso e insidioso.