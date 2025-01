Alienware presenta importanti novità per il gaming al CES 2025

Il CES 2025 rappresenta un palco fondamentale per l'industria del gaming su PC, e Alienware, marchio di Dell molto apprezzato tra i videogiocatori, ha svelato in anteprima una serie di aggiornamenti che promettono di rivoluzionare la sua gamma di prodotti. I nuovi computer desktop, notebook e monitor che verranno lanciati sono progettati per garantire prestazioni elevate, sfruttando tecnologie di ultima generazione come le innovativi GPU di NVIDIA e i processori Intel Core Ultra.

Le novità principali di Alienware al CES 2025

Durante il CES 2025, Alienware ha confermato varie novità interessanti. Tra queste, spiccano i nuovi PC desktop Area 51, sviluppati per assicurare un'esperienza di gaming senza precedenti. In aggiunta, ci saranno i modelli Aurora, più compatti, insieme a notebook dedicati al gaming e a un monitor innovativo, l'Alienware 27 4K QD-OLED.

Alienware Area 51 Desktop: potenza e prestazioni

La nuova serie Alienware Area 51 Desktop si propone come il punto di riferimento per i videogiocatori alla ricerca di un PC desktop dalle prestazioni straordinarie. Questi sistemi sono caratterizzati da un case avente capacità di 80 litri, progettato per facilitare l'upgrade dei componenti. La nuova gamma offre un hardware di punta con le ultime schede grafiche NVIDIA e i processori Intel Core Ultra, fino al Core Ultra 9 285K.

Oltre a un'ottima capacità di aggiornamento, questi desktop integreranno un sistema di raffreddamento altamente tecnologico, combinando ventole per un flusso d'aria impeccabile e la possibilità di raffreddamento a liquido. Questo approccio permette di spingere al massimo le prestazioni mantenendo temperature ottimali e riducendo il rumore.

Le configurazioni disponibili varieranno, consentendo di arrivare a un massimo di 64 GB di RAM DDR5 XMP a 6400 MT/s e fino a 8 TB di storage tramite SSD NVMe M.2. Inoltre, saranno presenti alimentatori con classificazione Platinum fino a 1.500 W, accompagnati a diverse opzioni di raffreddamento e a un sistema di illuminazione personalizzabile AlienFX. I nuovi desktop Area 51 saranno disponibili nel primo trimestre del 2025, con un prezzo di partenza fissato a 4.499 dollari.

Alienware Aurora Desktop: prestazioni in formato compatto

A completare l'offerta ci sono i nuovi Alienware Aurora Desktop, progettati con un case mid-sized tower per occupare meno spazio pur mantenendo elevate prestazioni. Questi modelli utilizzeranno le schede grafiche NVIDIA di nuova generazione unite agli Intel Core Ultra 2, assicurando esperienze di gioco fluide e coinvolgenti.

I dettagli sulle specifiche disponibili e sui prezzi rimangono al momento poco definiti, ma si prevede che i modelli Aurora saranno sul mercato a partire dal primo trimestre del 2025. Questo approccio mira a rispondere alle esigenze di coloro che desiderano potenza senza compromettere lo spazio.

Alienware Area 51 Laptop: notebook dedicati al gaming

Alienware ha in programma di lanciare due nuovi laptop Area 51, disponibili in versioni da 16 e 18 pollici. Saranno equipaggiati con le schede grafiche NVIDIA RTX di ultima generazione e con processori Intel Core Ultra, compresi il Core Ultra 9 275HX e il Core Ultra 7 255HX. I vari modelli offriranno configurazioni versatili, permettendo di avere fino a 64 GB di RAM e 12 TB di SSD, a supporto di connessioni Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Un aspetto innovativo di questi laptop sarà il sistema di raffreddamento, studiato per aumentare il flusso d'aria fredda del 35% riducendo al contempo il rumore di circa il 15%. Sono previsti due lanci, uno per le configurazioni base a partire da 1.999 dollari e un modello di gambe alta a 3.199 dollari, entrambe disponibili nel primo trimestre del 2025. Ulteriori informazioni relative alla distribuzione in Europa, insieme a configurazioni e prezzi specifici, saranno comunicate nei prossimi tempi.

Alienware 27 4K QD-OLED: monitor di alta gamma per il gaming

Un'altra novità attesa è il monitor Alienware 27 4K QD-OLED, progettato specificamente per il gaming. Questo dispositivo possiede un pannello da 27 pollici con risoluzione 4K e refresh rate massimo di 240 Hz, oltre a un tempo di risposta davvero competitivo di 0,03 ms.

Il monitor si distingue per la compatibilità con NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro e VESA Adaptive Sync, e include un avanzato algoritmo di intelligenza artificiale per prevenire il burn-in, prolungando così la vita del pannello senza compromettere la qualità dell'immagine. Certificato VESA DisplayHDR True Black 400 e Dolby Vision HDR, l'Alienware 27 4K QD-OLED sarà disponibile nella zona EMEA a partire da aprile 2025, con un prezzo fissato per il mercato americano a 899,99 dollari.

Queste novità di Alienware rappresentano un passo significativo nel panorama del gaming su PC, con l'intento di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente.