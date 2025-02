Alibaba lancia modelli AI open source: una novità che segna il futuro della tecnologia

Nella giornata di ieri, Alibaba ha deciso di entrare nel mondo dell'open source, presentando quattro modelli della serie WAN 2.1: il T2V-1.3B, il T2V-14B, l'I2V-14B-720P e l'I2V-14B-480P. Questa mossa ha colto di sorpresa tanto gli esperti del settore quanto gli appassionati, data l'importanza di questi modelli nel panorama dell'intelligenza artificiale.

Performance e benchmark: WAN 2.1 si distingue

I modelli WAN 2.1 si sono resi protagonisti di un benchmarking noto come VBench, progettato per valutare vari aspetti delle capacità AI. I risultati sono stati notevoli, specialmente nel contesto della generazione video, dove i modelli hanno dimostrato prestazioni superiori, collezionando punteggi eccellenti nelle interazioni multi-oggetto. Questo aspetto è cruciale in un'epoca in cui la sintesi visiva e la comprensione del contesto diventano sempre più rilevanti per applicazioni pratiche, dalla creazione di contenuti multimediali all'automazione.

Allo stesso tempo, i modelli sono già a disposizione degli sviluppatori, che possono esplorarli tramite piattaforme come ModelScope di Alibaba Cloud e Hugging Face. Questo è un passaggio strategico che permetterà a molti professionisti di testare e sperimentare le potenzialità di questo innovativo approccio AI, puntando su una crescente comunità di sviluppatori che potrebbe contribuire a potenziare ulteriormente queste tecnologie.

L'importanza dell'open source per Alibaba

La scelta di Alibaba di adottare un modello open source non è casuale. Sebbene questa strategia possa non generare entrate immediate per l'azienda, porta con sé numerosi benefici. Uno dei principali è l'avviamento di collaborazioni con esperti esterni e ricercatori indipendenti, che potranno apportare nuove competenze e soluzioni, accelerando lo sviluppo di tecnologie e strumenti legati all'intelligenza artificiale.

In un contesto in cui l'innovazione tecnologica corre veloce, l'open source rappresenta un'opportunità per Alibaba di rimanere competitiva e di esplorare in profondità le potenzialità dell'AI, un terreno in cui la concorrenza è agguerrita. Questo approccio, adottato anche da altre aziende come DeepSeek, ha dato vita a una rete di modelli AI cinesi tra i più testati e utilizzati globalmente, contribuendo così a potenziare la conoscenza e l'esperienza nel campo.

La sfida di Alibaba nel mercato globale dell'AI

Nonostante la popolarità di DeepSeek, Alibaba sta affrontando questa sfida con determinazione. Il recente lancio del Qwen2.5-VL e l'apertura di WAN 2.1 al pubblico sono segnali di una strategia più ampia per conquistare una fetta di mercato considerevole. A gennaio 2025, DeepSeek ha sorpreso il pubblico con l’introduzione del modello R1, noto non solo per le sue capacità di elaborazione ma anche per i costi di addestramento eccezionalmente contenuti, pari solo al 3% rispetto ai modelli precedenti di OpenAI.

Mentre DeepSeek si guadagna l’attenzione internazionale, Alibaba continua a lavorare instancabilmente per affermarsi in questo contesto altamente competitivo. La spinta verso l'open source potrebbe rivelarsi una mossa vincente, permettendo all'azienda di testare, documentare e perfezionare i propri modelli in un ecosistema caratterizzato da collaborazione e innovazione.