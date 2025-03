AI generativa e creatività: la collisione al South by Southwest 2025

Il South by Southwest, noto festival che celebra film, musica, e altre forme d’arte, quest’anno si è focalizzato sull’Intelligenza Artificiale generativa, creando un interessante confronto fra creatività umana e creazione automatica. Questo evento ha mostrato un panorama variegato di opinioni e concezioni su come l’AI possa influenzare il mondo dell’arte e la sua sostenibilità.

Il potenziale dell’AI generativa nel mondo dell’arte

L’AI generativa offre opportunità straordinarie, trasformando idee in opere artistiche in modo più rapido ed efficiente rispetto a quanto sia stato fatto fino ad ora. Tuttavia, un aspetto fondamentale rimane: i modelli di AI non producono idee originali. Come ha affermato Hannah Elsakr, responsabile globale per le nuove iniziative di Adobe, “I modelli non hanno idee, solo noi le abbiamo.” Strumenti come Adobe Firefly rappresentano un’applicazione pratica di questa tecnologia, che semplifica il processo di creazione, lasciando intatta la necessità di un’idea creativa da parte dell’artista. Sebbene l’intelligenza artificiale possa essere un supporto significativo nella realizzazione di opere, alla base c’è sempre il genio umano.

L’approccio di SoCreate, una nuova applicazione presentata al SXSW, mira a democratizzare l’accesso alla creazione di contenuti. Consente agli utenti di caricare testi di script e immagini, trasformandoli in una sorta di audiolibro visivo. Justin Couto, CEO del progetto, ha dichiarato che la finalità è quella di aiutare i narratori a visualizzare le loro idee, superando le limitazioni di risorse e know-how tecnico. In questo contesto, l’AI acquista un ruolo di facilitatrice, piuttosto che di sostituta.

Anche Soundraw, un’app che genera musica partendo da preset, si propone come supporto per creativi e musicisti. Secondo Tao Romera, COO dell’azienda, questa tecnologia non intende soppiantare l’industria musicale, bensì fornire a YouTuber e artisti la possibilità di produrre tracce sonore personalizzate per i propri progetti. Tuttavia, la questione di come questi strumenti impattano il processo creativo rimane aperta e controversa.

La resistenza degli artisti umani all’AI generativa

Mentre alcuni vedono opportunità, altri artisti percepiscono la crescente presenza dell’AI generativa come una minaccia per il loro lavoro. Al SXSW, il Flatstock, dedicato a poster artistici, rappresentava un mondo dove il lavoro artigianale fatto a mano prevale su quello automatizzato. Terrence “Tuffy” Ryan, presidente dell’Poster Institute, ha espresso preoccupazioni sulle implicazioni economiche di strumenti di generazione automatica: “Il nostro timore principale è che stia sottraendo guadagni ai creativi,” ha affermato, evidenziando l’importanza di riconoscere il valore del lavoro artistico originale.

Diverse figure del settore hanno tentato di esplorare il potenziale dell’AI, ma i risultati sono stati deludenti. Ryan ha notato che le opere generate sono spesso omogeneizzate e privi di carattere distintivo. Anche Taylor Adams ha descritto la sua esperienza con l’AI come se si trattasse di un gioco d’azzardo, dove il risultato sembra casuale e privo di sostanza. Barry Blankenship ha anche rifiutato di utilizzare questi strumenti, sottolineando il problema legato all’uso di immagini coperte da copyright per addestrare i modelli.

La maggior parte degli artisti con cui sono entrato in contatto sostiene che l’AI cerchi di saltare passaggi fondamentali del processo creativo. La crescita di uno stile personale, insieme all’impegno e al tempo necessari, sono, per loro, ciò che rende l’arte significativa e autentica.

Verso un’arte co-creativa

Tuttavia, non tutto è negativo. Esiste un gruppo di artisti che stanno adottando un approccio innovativo, utilizzando l’AI per superare i limiti dell’arte tradizionale e dare vita a forme mai viste prima. Will.i.am ha definito queste persone “iper-creatori”, in grado di ridefinire il concetto stesso di musica e arte. Holly Herndon, un’artista pioniera nell’uso del machine learning, ha sperimentato l’interazione con il pubblico, consentendo alle persone di cantare attraverso un modello AI che riproduce la propria voce.

Herndon ha denominato questa forma di espressione “protocol art,” che si avvicina di più alla performance artistica che alla creazione di opere tradizionali. Sottolinea l’importanza di un approccio collaborativo che non esclude i creatori originali. La sua preoccupazione principale riguarda l’ethical use dell’AI e la proprietà intellettuale, sostenendo che bisogna trovare una soluzione valida per proteggere i diritti degli artisti, o rischiare di creare un ecosistema sempre più chiuso e regolamentato.

Il dibattito è quindi aperto: trovare un equilibrio tra novità tecnologiche e rispetto per la creatività umana sarà cruciale. Tanti esperti riconoscono che l’arte senza emozione e senza l’umano che la sostiene non potrà mai risuonare con il pubblico.