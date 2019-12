Come aggiungere una firma in un documento Microsoft Word | Guida

L’inserimento di una firma in un documento Word è un ottimo modo per personalizzare il file che stai scrivendo e assicurerà una maggiore professionalità. Includere questo elemento è molto semplice e non ti ruberà molto tempo.

Esistono diverse procedure che ti consentono di inserire una firma. In questo articolo scopriremo le migliori.

Aggiungere una riga della firma in Word

Questo primo metodo consente di inserire una linea che consentirà a te o ad altre persone di inserire una firma quando il documento verrà stampato. Aggiungere questo elemento è molto semplice: apri il file, recati in “Inserisci” (nella parte alta), spostati nella sezione “Testo” e scegli “Riga della firma”.

Per confermare, basterà cliccare su “OK”. Così facendo, apparirà una riga con una “X”, che indica dove firmare, e con le informazioni incluse.

Questa sezione può essere collocata in ogni punto della pagina. Scegli quindi la migliore posizione e salva il file con estensione “.DOCX”. Così facendo, potrai firmare il foglio dopo la stampa.

Inserire una firma digitale

La seconda procedura ti permetterà di includere una firma digitale, in modo da non dover necessariamente stampare il documento. Per farlo, dovrai leggere il primo metodo e inserire una riga della firma.

Microsoft ti obbligherà ad avere un certificato di sicurezza per la tua firma digitale. Il software ti chiederà di acquistarlo da partner, come GlobalSign. Potrai comunque sfruttare uno strumento incluso nell’applicazione, ovvero “Selfcert“.

Recati nella cartella di installazione di Microsoft Office e cerca il file “Selfcert.exe“. Lancia questo strumento, effettuando un doppio click su di esso.

Ti verrà quindi chiesto di inserire una denominazione in “Nome certificato“. Inserisci il valore che preferisci ed effettua un click su “OK”.

A questo punto, avrai creato un certificato digitale. Potrai ora tornare nel documento Microsoft Word e inserire la tua firma digitale. Nella casella firma dovrai inserire il tuo nome e cognome. Sarà proprio questo elemento ad apparire nel documento.

Word dovrebbe, a questo punto, confermare l’azione. Ricorda che se dovessi apportare modifiche al documento successivamente, la firma digitale non sarà più valida e dovrai quindi ripetere nuovamente la procedura.

Aggiungere una firma scansionata in Word

Esiste però una soluzione migliore, che ti consentirà di inserire una firma scansionata, così da rendere il tutto più professionale. Come prima cosa, dovrai ottenere una versione digitale della tua firma. Inseriscila in un foglio di carta totalmente pulito e scansionalo con uno scanner o scattando una foto. Potrai anche decidere di apportare qualche modifica, magari utilizzando Photoshop, e perfezionare un po’ la firma. In Word, puoi effettuare due differenti azioni:

Clicca su “ Inserisci ” e, successivamente, su “ Immagini ”. In questo modo potrai scegliere il file e inserirlo come se fosse una semplice foto.

” e, successivamente, su “ ”. In questo modo potrai scegliere il file e inserirlo come se fosse una semplice foto. Effettua un doppio click sulla riga della firma e clicca su “Seleziona immagine…”, in modo da inserire la firma scansionata direttamente nella riga precedentemente aggiunta.

Questi sono i tre metodi con cui poter inserire una firma nel tuo documento Microsoft Word. Ti consigliamo di non perdere il nostro articolo “Come aggiungere una firma digitale su PDF”, così da scoprire altre possibili strade.