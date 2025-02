Aggiornamento importante: Apple rilascia iOS 18.3 per iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

Apple ha presentato oggi una nuova versione del sistema operativo iOS 18.3, specificamente destinata ai modelli di iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Questo aggiornamento ha ricevuto il numero di build 22D64 e rappresenta un passo avanti per gli utenti di questi dispositivi, che potranno usufruire di alcune correzioni e nuove funzionalità.

Come effettuare l'aggiornamento a iOS 18.3

Gli utenti di iPhone 11 possono facilmente scaricare l’ultimo aggiornamento del software seguendo alcuni semplici passaggi. Basta accedere a Impostazioni, poi selezionare Generali e infine toccare Suolo aggiornamento. Una volta eseguiti questi passaggi, il dispositivo cercherà automaticamente la nuova versione e fornirà l’opzione di installarla, assicurandosi così di avere le ultime novità e miglioramenti della sicurezza implementati da Apple.

Le novità di iOS 18.3

Rilasciato per la prima volta lunedì scorso, iOS 18.3 è atteso da molti utenti. Tra i problemi risolti, sembra ci sia una correzione per un bug che stava affliggendo i modelli di iPhone 11. Sebbene il sistema operativo integri funzionalità avanzate dedicate a Apple Intelligence, come la Visual Intelligence e modifiche ai riepiloghi delle notifiche, i modelli di iPhone 11 non supportano queste caratteristiche.

Nonostante ciò, l’aggiornamento porta con sé un'interessante novità. È stata aggiunta una funzione alla Calcolatrice: ora, premendo il segno di uguale, l'ultima operazione matematica verrà ripetuta automaticamente, rendendo l'uso della calcolatrice più intuitivo e veloce.

Correzione dei bug di Apple Music

Oltre alle nuove funzionalità, iOS 18.3 interviene anche su un problema riscontrato con Apple Music. Precedentemente, gli utenti notavano che la riproduzione di una canzone continuava anche a seguito della chiusura dell'app, causando fastidi a chi desiderava un maggiore controllo. Con questo aggiornamento, Apple risolve questa problematica, migliorando l'esperienza di ascolto e permettendo agli utenti di gestire meglio le proprie playlist.

In sintesi, l’aggiornamento iOS 18.3 per iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max si concentra principalmente su correzioni di bug e migliorie utili, nonostante le limitazioni delle funzionalità avanzate non supportate da questi dispositivi. Gli utenti possono quindi aspettarsi un utilizzo più fluido e senza intoppi delle applicazioni principali del loro smartphone.