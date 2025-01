Agenti AI: il futuro della tecnologia che agirà al posto nostro entro il 2025

Oggi parliamo di una delle novità più attese nel campo della tecnologia: gli Agenti AI. Questi software, ben oltre i tradizionali chatbot, svolgeranno compiti autonomamente, prendendo decisioni e interagendo con l’ambiente che li circonda. I leader del settore preannunciano che nel 2025 potremmo assistere ad un’invasione di questi assistenti digitali nella nostra quotidianità.

L'arrivo degli agenti AI: Carter e il mondo dei social

Carter è un esempio interessante di come l'intelligenza artificiale sta prendendo piede anche nei social media. Questo personaggio virtuale, gestito da Meta, vuole impersonare un esperto di relazioni sentimentali, venendo incontro alle richieste degli utenti che cercano consigli in quest'ambito. Nonostante le sue sincere intenzioni, un utente di Instagram ha schernito l'idea che un’AI possa sapere qualcosa sulle relazioni umane. Anche se Carter non è reale, rappresenta il futuro che le aziende stanno cercando di costruire. Si prevede che nel 2024 Meta porterà questi chatbot sul mercato per generare conversazioni miste.

La proposta di Meta implica che questi assistenti virtuali siano indifferenti dall’interazione umana, creando un'illusione di comunicazione genuina. Anche se Carter non può ancora definirsi un vero Agente AI, è emblematico del crescente sviluppo di software che opereranno in modo autonomo. La definizione di un Agente AI include programmi che monitorano l'ambiente, raccolgono informazioni e attuano azioni per raggiungere determinati obiettivi. L'aspetto più innovativo è la loro capacità di gestire operazioni quotidiane, come la spesa, con il supporto di strumenti di domotica.

Federico: l'intelligenza artificiale che farà la spesa per noi

Immaginiamo che l'agente AI si chiami Federico, il quale potrebbe assumerci come un assistente per la spesa. Con la giusta tecnologia, Federico monitorerebbe il contenuto di frigo e dispensa, suggerendoci cosa acquistare in base a sconti e promozioni. Dopo aver ricevuto l'approvazione, compierebbe l’intera transazione, gestendo il pagamento e la consegna. E se Federico fosse fisico, potremmo immaginarlo come un robot capace di consegnare la spesa direttamente a casa nostra.

Il futuro progettato include anche aspetti come il cucinare e il riordinare gli spazi, con caratteristiche evolute che lo faranno sembrare quasi come un assistente personale. Questo tipo di agente AI non è solo una fantasia: molti esperti del settore ritengono che tali tecnologie possano diventare realtà nel breve periodo, migliorando la qualità della vita e l'efficienza in numerosi ambiti.

La prospettiva del 2025: un anno cruciale per gli agenti AI

Jensen Huang, fondatore di Nvidia, ha delineato un quadro affascinante durante la sua conferenza al CES di Las Vegas. Secondo Huang, il 2025 sarà l’anno in cui gli Agenti AI cambieranno radicalmente il lavoro umano, delegando compiti complessi a questi assistenti digitali. Gli ambiti di applicazione sono molteplici: dalla produzione alla sicurezza informatica, fino all'analisi finanziaria. Questa evoluzione promete opportunità enormi per le aziende che svilupperanno questi software.

Parallelamente, Sam Altman di OpenAI ha condiviso indicazioni simili durante la stessa settimana, sottolineando che nel 2025 gli agenti di intelligenza artificiale potrebbero iniziare a lavorare al fianco dei professionisti in vari settori. Piccole aziende e grandi imprese stanno già esplorando come integrare questi assistenti nei loro processi. Un esempio interessante proviene da McKinsey, che sta realizzando un agente in grado di gestire le richieste dei clienti e organizzare incontri.

L'integrazione degli agenti: un'era nuova per il lavoro

Immaginiamo come la routine lavorativa quotidiana potrebbe cambiare. Con un Agente AI, sarà possibile condividere la lista delle cose da fare e scegliere quali compiti delegare. Questi assistenti virtuali saranno capaci di redigere documenti, sintetizzare progetti, gestire comunicazioni via email e persino rispondere telefonicamente. Non solo assistenti, ma veri e propri agenti di supporto per professioni come medici, avvocati e ristoratori, rafforzando le operazioni quotidiane.

I vari nomi in codice per questi sviluppi includono Operator, NeMo, Copilot, Mariner e tanti altri, suggestivi di una corsa all'innovazione tra i colossi tech come OpenAI, Nvidia, Microsoft e Google. Anche Amazon è già all'opera con un agente dedicato al servizio clienti, lanciato di recente sul mercato.

Nonostante le sfide tecniche come i requisiti di grande potenza di calcolo, gli esperti affermano che l'implementazione di tali agenti è imminente. Come citato da Mustafa Suleyman, si tratta di mesi, non anni. È essenziale che la tecnologia raggiunga un livello di affidabilità prima di essere utilizzata in modo massiccio, poiché questi software opereranno senza supervisione umana.

Il mondo degli Agenti AI presenta quindi un panorama affascinante, un futuro che sta rapidamente avanzando verso la realtà quotidiana delle interazioni e delle funzioni lavorative.