Adobe Stock lancia Customize: la nuova frontiera della personalizzazione delle immagini con AI

Adobe ha appena introdotto una funzione innovativa all’interno del suo servizio Adobe Stock. Con l’arrivo di Customize, gli utenti possono ora modificare e personalizzare le immagini stock direttamente all’interno della piattaforma, senza la necessità di utilizzare applicazioni esterne, come Photoshop. Questa novità segna un passo avanti significativo per i professionisti nel campo del design e del marketing, poiché offre loro un controllo creativo senza precedenti sulle risorse visive.

Novità di Customize: personalizzazione senza limiti

La funzione Customize di Adobe Stock consente agli utenti di apportare modifiche rapide e di richiedere varianti delle immagini disponibili nel vasto catalogo del servizio. Non è più necessario scaricare file e poi modificarli in un’altra app, tutto può ora essere gestito in un’unica interfaccia. Questo è reso possibile grazie alla potenza dell’Intelligenza Artificiale, in particolare attraverso Adobe Firefly, un sistema che permette agli utenti di personalizzare le immagini in modo innovativo e intuitivo. Non solo è possibile modificare un’immagine alla volta, ma gli utenti possono intervenire anche su più immagini simultaneamente, un vantaggio enorme per i professionisti che lavorano con scadenze strette.

Un oceano di risorse a portata di mano

Adobe Stock è un servizio a pagamento accessibile a chiunque necessiti di immagini, video e grafica per progetti professionali. Con un vasto database che include milioni di file, Adobe Stock è diventato un punto di riferimento per designer, marketer e aziende di ogni dimensione. Gli abbonati possono accedere a licenze per i file scaricati, il che significa che possono utilizzare questi contenuti senza preoccuparsi di violare copyright, non solo su Adobe Stock, ma anche su altre applicazioni della suite Adobe come Illustrator, Premiere Pro e After Effects.

L’obiettivo di Customize: efficienza e creatività

La nuova porta d’accesso alla personalizzazione delle immagini mira a semplificare i processi di lavoro dei creativi, rispondendo a una domanda crescente per strumenti che possano ottimizzare le lunghe ore di editing. Adobe stessa sottolinea che Customize è un’evoluzione rispetto alle funzionalità AI già disponibili, proponendo una soluzione che abilita gli utenti a creare in modo più veloce e diretto. La presenza di una cronologia delle modifiche consente anche di tornare indietro e rivedere le proprie azioni, evitando inutili ripetizioni e rendendo il processo molto più fluido.

Prospettive future: l’AI come strumento di lavoro

Non solo Customize rappresenta un'ottima proposta per i professionisti creativi, ma Adobe ha già anticipato che questo è solo un assaggio delle novità che ci si può attendere in futuro. Con il campo dell'Intelligenza Artificiale in costante evoluzione, Adobe si prepara a lanciare ulteriori strumenti che sfruttano questa tecnologia. Customize è già disponibile per chi ha un piano individuale o aziendale di Adobe Stock, ma i nuovi utenti potranno anche acquistare crediti generativi separatamente per utilizzare questa funzione.

La capacità di Adobe di anticipare le esigenze dei professionisti nel panorama attuale del design è chiara, e le nuove funzionalità potrebbero benissimo trasformare il modo in cui le immagini stock vengono utilizzate e personalizzate.