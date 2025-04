Adobe presenta una vasta espansione di font per Creative Cloud: oltre 1.500 nuove opzioni disponibili

Adobe ha di recente annunciato il lancio di una delle più importanti espansioni di caratteri degli ultimi cinque anni. Gli abbonati a Creative Cloud hanno ora accesso a un incredibile numero di 1.500 nuovi font, utilizzabili su piattaforme come Photoshop, Illustrator e InDesign. Questa iniziativa mira a semplificare ulteriormente il lavoro di designer e creativi, fornendo una gamma di opzioni ampliata per le loro esigenze progettuali.

Collaborazione con Monotype per una maggiore varietà di caratteri

Un aspetto significativo di questa espansione è la collaborazione con Monotype, una delle principali aziende nel settore dei caratteri digitali. Attraverso questa partnership, gli utenti possono godere di oltre 750 font provenienti dal vasto repertorio di Monotype. Font iconici come Helvetica, Gotham e Avenir sono ora facilmente accessibili, ampliando notevolmente le possibilità di design per chi utilizza gli strumenti di Adobe. Questa disponibilità arricchisce l’esperienza creativa, offrendo scelte diversificate per ogni progetto.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Addio ai vecchi font: la transizione al nuovo sistema

Fino a gennaio 2023, gli utenti di Adobe trovavano in biblioteca alcuni di questi font, ma la situazione è cambiata con l’uscita di scena dei font di tipo 1, legati al formato di file PostScript, ormai obsoleto. Questo cambiamento ha generato non poche frustrazioni, poiché molti designer si sono trovati di fronte a messaggi di errore riguardo caratteri mancanti quando tentavano di utilizzare font che non erano più disponibili. Con l’arrivo della nuova libreria di font, Adobe si propone di alleviare queste problematiche, promettendo un impiego più fluido e senza interruzioni.

Integrazione senza costi aggiuntivi per gli utenti di Creative Cloud

Una delle buone notizie relative a questa espansione è che l’accesso ai nuovi font avviene senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Questa politica significa che i designer non dovranno pagare un ulteriore canone a Monotype per ottenere le licenze necessarie, né dovranno affrontare la complicazione di scaricare i caratteri sui propri dispositivi. I nuovi font sono direttamente integrati in Creative Cloud, semplificando notevolmente il processo di design e offrendo una migliore esperienza utente.

Maggiore supporto linguistico con l’introduzione di nuovi alfabeti

L’espansione dei font di Adobe non si limita a stili e design; include anche un supporto arricchito per vari alfabeti. Caratteri noti come Times New Roman, Arial e Proxima Nova sono accompagnati da opzioni adatte a lingue come l’arabo, il cinese, il giapponese, il coreano, il tailandese e l’hindi. Questa diversificazione consente ai designer di lavorare con un pubblico globale in modo più efficace, supportando la comunicazione interculturale attraverso la tipografia.

L’arrivo di questa nuova varietà di font rappresenta quindi un passo avanti significativo per Adobe e per tutti coloro che operano nel campo del design, creando un ambiente di lavoro più ricco e accessibile.