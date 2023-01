3 migliori alternative Surface Pro: ecco quali scegliere

Migliori alternative Surface Pro

Individuare delle alternative Surface Pro può apparire molto difficile, in quanto si prende come paragone un top di gamma per il quale difficilmente si immagina ci possa essere di meglio. In realtà nel corso degli anni il livello raggiunto da Microsoft con il Surface Pro è stato raggiunto e a volte anche superato da altri dispositivi concorrenti. Anche per questo motivo Microsoft ha aggiornato la linea dei prodotti Surface, con il lancio di tre nuovi dispositivi.

Nella selezione delle migliori alternative Surface Pro abbiamo tenuto conto delle prestazioni complessive, del prezzo, ma anche di alcune specificità tecniche (come l’autonomia) grazie alle quali si possono trovare modelli molto validi, potenti e affidabili. Potersi orientare tra diverse alternative permette anche di avere una maggiore disponibilità di scelta, potendo così trovare un modello adatto alle proprie esigenze.

Migliori alternative Microsoft Surface Pro

La tipologia di modelli rimane quella del Surface Pro, quella di convertibili che, grazie alla tastiera removibile, possono essere utilizzati sia come dei pc portatili che come dei tablet, senza perdere in prestazioni, ma sfruttando le peculiarità tecniche di entrambe le tipologie di dispositivi mobile.

Le migliori alternative Surface Pro

HP Spectre x2

Scegliere l’HP Spectre x2 significa trovare una delle migliori alternative Surface Pro soprattutto in termini di prezzo. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, infatti, lo Spectre x2 è essenzialmente allo stesso livello del Surface Pro, con alcune peculiarità molto interessanti. Parliamo di un dispositivo da 12.3” (risoluzione 3000x2000px), processore Intel Core i5 da 2.2GHz, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna SSD e una batteria che garantisce 8 ore di autonomia. Ottima anche la presenza del pennino e degli altoparlanti Bang&Olufsen che garantiscono una buona resa audio. Il sistema operativo è Windows 10 Home e l’HP Spectre x2 è una scelta consiglia anche in virtù di un design molto elegante.

Lenovo ThinkPad X1 Tablet

Per chi utilizza la tastiera in maniera continuativa e intensa il Lenovo ThinkPad X1 Tablet è una delle soluzioni migliori in circolazione, anche grazie alla struttura resistente per un design particolarmente innovativo comprensivo del mouse TrackPoint di Lenovo. Il ThinkPad X1 Tablet è un dispositivo da 13” con una risoluzione di 3000x2000px, processore di ottava generazione, 8GB di RAM e un coprocessore grafico UHD Graphics 620. Il sistema operativo è Windows 10 Pro ed è ottima anche la connettività grazie alla presenza del lettore per il riconoscimento delle impronte digitali, le due porte USB-C, il pennino e la telecamera IR da sfruttare per diverse funzioni.

Huawei Matebook E

Con l’Huawei Matebook E abbiamo una delle migliori alternative Surface Pro dal punto di vista economico. Esteticamente è un modello molto sottile e affascinante grazie anche alla presenza della cover con tastiera integrata. Dal punto di vista tecnico troviamo un display da 12” (risoluzione 2160x1440px), un processore Intel Core i5-7Y54 di settima generazione, 4GB di RAM, 256GB di memoria interna SSD, sensore per il riconoscimento delle impronte digitali e un ingresso USB Type-C. Il sistema operativo dell’Huawei Matebook E è Windows 10 Home e l’autonomia è di circa 9 ore per un utilizzo continuativo.