Exynos 2400 sarà il chip dei Galaxy S24: cosa aspettarsi dal chip

Sono in molti a chiedersi se effettivamente le intenzioni di Samsung siano quelle di rilanciare un chip Exynos per i Galaxy S24, almeno in alcuni mercati. Le indiscrezioni più recenti vanno proprio in questa direzione, dato che il colosso di Seul dovrebbe garantire il chip Snapdragon 8 Gen 3 per i suoi futuri top di gamma solo negli Stati Uniti e in Cina. Una linea che Samsung aveva seguito fino allo scorso anno, quando decise di dotare i Galaxy S23 del chip Snapdragon 8 Gen 2 in tutti i mercati.

L’impressione è che alla fine l’azienda sudcoreana opterà per il chip Exynos 2400 di propria produzione per alimentare la maggior parte dei telefoni della prossima serie Galaxy S24. Chiaramente i fan si aspettano che questo processore garantisca prestazioni davvero molto importanti. Grazie al sito di benchmark AnTuTu possiamo conoscere le ultime indiscrezioni sull’Exynos 2400.

Il componente, infatti, avrà una configurazione deca-core di 1+2+3+4 incluso un core Cortex-X4 prime a 3,10 GHz, anche se c’è chi sostiene che l’X4 sia stato ottimizzato per funzionare a 3,2 GHz.

L’Exynos 2400 sfoggerà anche la nuova GPU Xclipse 940, basata sull’architettura RDNA2 di AMD. Il chip sarà prodotto utilizzando il nuovo nodo di processo a 4 nm di Samsung Foundry: questo aspetto dovrebbe renderlo più potente ed efficiente rispetto ai precedenti processori Exynos. In più, Exynos 2400 sarà integrato con il modem Exynos 5300 5G, che dovrebbe avere una velocità massima di downlink di 10 Gbps, la stessa della massima velocità di downlink sul modem Snapdragon X75.

Il SoC Exynos 2400 supporterà RAM LPDDR5X, archiviazione UFS 4.0, registrazione video 8K 60FPS e una fotocamera fino a 320 MP. Non è tutto, perché Exynos 2400 supporterà anche comunicazioni satellitari bidirezionali, una funzionalità simile a quella che troviamo sui nuovi iPhone. Grazie a questa novità, un utente in una situazione di emergenza può richiedere aiuto collegandosi a un satellite anche quando non è disponibile un servizio cellulare.