Xiaomi Sound Outdoor: la nuova cassa Bluetooth con prestazioni superiori a un prezzo accessibile

Xiaomi lancia sul mercato la sua ultima cassa Bluetooth, Sound Outdoor, un dispositivo che promette di offrire prestazioni audio elevate senza compromettere il budget. Con un design accattivante e funzionalità avanzate, questa cassa sembra pronta a conquistare gli amanti della musica sia in casa che all’aperto. La protezione IP67 la rende resistente all’acqua e alla polvere, rendendo Sound Outdoor un'opzione versatile e praticabile in varie condizioni.

Design e portabilità della Xiaomi Sound Outdoor

La Sound Outdoor di Xiaomi si distingue per il suo design cilindrico, che facilita il trasporto e l'utilizzo in diverse situazioni. Con un peso di soli 597 grammi, questa cassa è leggera e facile da trasportare. Inoltre, presenta un gancio per il trasporto nella parte superiore, ideale per attaccarla a borse o zaini. Il design esteriore è coperto da un rivestimento in tessuto e mesh, che non solo offre una buona presa, ma conferisce anche un tocco di eleganza. Disponibile in vivaci colori come arancione, blu e rosso, Sound Outdoor presenta una combinazione di tonalità che riesce a catturare l'attenzione.

La parte superiore della cassa è dotata di comandi per la riproduzione, tra cui regolazione del volume e pulsanti multifunzione, mentre il retro ospita il pulsante di accensione e una porta USB-C nascosta da un guarnizione per garantire la protezione contro polvere e acqua. Un aspetto interessante è la possibilità di collegare fino a 99 altre casse, offrendo un'esperienza audio immersiva. Tuttavia, per provarne l'efficacia, sarebbe necessario avere a disposizione più unità.

Qualità audio e prestazioni della Sound Outdoor

Quando si tratta di qualità audio, la Sound Outdoor non delude. Grazie a un sistema di due driver – un woofer da 20W e un tweeter da 10W – produce un suono complessivo di 30W, di gran lunga tra i migliori nella sua categoria. La predisposizione sonora di Xiaomi si distingue per una risposta ai bassi molto presente, energia nei medi e un'alta frequenza leggermente attenuata, permettendo un ascolto casuale senza sforzi.

L'importante resistenza alla polvere e all'acqua, certificata IP67, rende questa cassa adatta per l'uso anche in condizioni meteorologiche avverse, permettendo all'utente di utilizzarla liberamente in ambienti esterni come durante gite al mare o in piscina. Durante i test, la Sound Outdoor ha dimostrato di mantenere una qualità sonora soddisfacente anche in situazioni di umidità come la doccia, con il gancio che facilita un’installazione sicura.

Autonomia e connettività Bluetooth

La Sound Outdoor vanta una batteria da 2600mAh, offrendo un’autonomia di oltre otto ore con il volume al massimo. La ricarica avviene tramite connessione USB-C a 15W, permettendo l'utilizzo di vari caricatori, anche se non supporta la ricarica rapida. Questo significa che è necessario dedicare oltre due ore e mezza per un ciclo completo di ricarica; pertanto, è consigliabile caricarla durante la notte per garantire una disponibilità pronta all'uso.

Per quanto riguarda la connettività, la Sound Outdoor utilizza Bluetooth 5.4, garantendo una connessione stabile con smartphone e altri dispositivi. Anche se non supporta codec Bluetooth avanzati oltre ai tradizionali SBC e AAC, la qualità della connessione è sufficientemente buona per un uso quotidiano, senza interruzioni o problemi di lag.

Conclusioni sul valore della Sound Outdoor

In sintesi, la Xiaomi Sound Outdoor si colloca come una delle scelte più interessanti nel panorama delle casse Bluetooth economiche. Presenta un design accattivante, una qualità audio che sorprende e una serie di funzionalità pratiche. Con un prezzo competitivo di ₹3,999 in India e altre opzioni di mercato che si aggirano intorno ai $46-$65, la Sound Outdoor rappresenta una soluzione accessibile per chi cerca un buon suono senza compromettere il budget. Che si tratti di un picnic, di un viaggio in auto o semplicemente di rilassarsi in casa, questa cassa è pronta a soddisfare le esigenze di qualsiasi amante della musica.