4 motivi per usare Windows Sandbox per testare nuove app

Hai tanto sentito parlare di Windows Sandbox e sei curioso di usarlo? Ecco tutto quello che devi sapere!

Il mondo digitale è in continua espansione e sono sempre di più gli utenti che si avventurano nel mondo delle app. Oggi, esplorare nuove app può essere divertente, ma anche rischioso.

Infatti, ogni volta che decidiamo di installare una nuova app sul nostro PC, dobbiamo mettere in conto il rischio di contrarre malware, virus e altre minacce informatiche. Allo stesso tempo, è possibile che il software non funzioni correttamente, o che crei conflitti con altre app installate sul computer.

Fortunatamente, oggi Windows 11 offre una soluzione semplice e sicura per testare le app nuove sul PC senza compromettere la salute del sistema o i dati al suo interno: stiamo parlando di Windows Sandbox. Ma di cosa si tratta esattamente? E come si usa?

In questo articolo lo esploreremo nel dettaglio e ti spiegheremo tutti i motivi per cui dovresti usarlo per testare le nuove app sul tuo PC.

Dai anche un'occhiata alla nostra guida su come resettare il BIOS del tuo computer!

Che cos'è Windows Sandbox?

Windows Sandbox è una funzione presente nelle versioni Windows 10 Pro e Enterprise, e Windows 11, che crea un ambiente virtuale sicuro per testare applicazioni senza rischio di danneggiare il sistema operativo principale.

in breve, si tratta di una macchina virtuale leggera che viene eseguita all’interno del sistema operativo esistente, consentendo agli utenti di provare applicazioni in isolamento completo.

Una volta che si chiude la sandbox, tutto ciò che è stato installato o eseguito al suo interno viene eliminato, mantenendo il sistema principale intatto e sicuro.

Questa funzione è stata introdotta per la prima volta in Windows 10 e ha guadagnato popolarità grazie alla sua semplicità di utilizzo e ai vantaggi che offre in termini di sicurezza. Con Windows Sandbox, puoi testare nuove app, esplorare software beta o semplicemente verificare file sospetti senza alcun rischio per il tuo computer.

Perché usare Windows Sandbox?

Diamo un’occhiata a tutti i motivi per usare Windows Sandbox per testare le nuove app sul tuo PC!

1. Facile da configurare, senza complicazioni

Una delle principali ragioni per cui Windows Sandbox è così apprezzato dagli utenti è la sua facilità di configurazione. A differenza delle classiche macchine virtuali, che richiedono una configurazione manuale, l'installazione di software di virtualizzazione e la creazione di una macchina virtuale da zero, Windows Sandbox è pronto all'uso non appena lo abiliti.

Non è necessario scaricare ISO o software di terze parti; basta attivare la funzione tramite le impostazioni di Windows e avviarlo.

In pratica, ciò significa che puoi iniziare a testare una nuova applicazione in pochi minuti, senza dover passare attraverso complicati passaggi di configurazione. Una volta attivato, Windows Sandbox crea un ambiente completamente nuovo e separato, identico al sistema operativo che utilizzi normalmente, ma isolato da esso.

Ogni volta che avvii Windows Sandbox, avrai un'installazione "pulita" di Windows, pronta per essere utilizzata senza preoccuparti dei conflitti o dei residui delle app precedenti.

2. Sicuro e isolato

Un altro vantaggio significativo di Windows Sandbox è che ogni sessione di test è completamente isolata e non permanente. Quando avvii la sandbox, otterrai un'istanza fresca del sistema operativo. Questo significa che qualsiasi software o file che installi o esegui all'interno della sandbox sarà eliminato non appena chiuderai la macchina virtuale.

Questa caratteristica è particolarmente utile quando si testano applicazioni che potrebbero causare conflitti o problemi con altri software già installati sul sistema principale.

Ad esempio, se stai testando un'applicazione di terze parti e si verifica un errore o un crash, tutto ciò che dovrai fare sarà chiudere la sandbox e riaprirla per cominciare da capo. Non ci saranno danni permanenti al tuo PC, né sprechi di spazio, poiché nulla viene salvato una volta chiusa la sandbox.

3. Protezione avanzata contro malware e problemi di compatibilità

La sicurezza è una delle principali preoccupazioni quando si testano nuove applicazioni, specialmente se provengono da fonti sconosciute. Windows Sandbox è progettato per proteggere il sistema operativo principale da minacce come malware, spyware e altre forme di software dannoso.

Questo viene fatto isolando completamente l'applicazione testata dall'ambiente di produzione. Se scarichi un'applicazione sospetta o poco conosciuta, il software impedirà che eventuali minacce possano entrare nel tuo computer e comprometterne la sicurezza.

Inoltre, se stai testando una versione beta o alfa di un'applicazione, che potrebbe essere instabile o non ancora completamente sviluppata, Windows Sandbox offre un ulteriore livello di protezione. Se l'applicazione causa un crash o un malfunzionamento, l’unico impatto sarà all'interno della sandbox. Non ci saranno ripercussioni sul sistema principale, il che significa che puoi testare app senza il timore di compromettere la stabilità del tuo PC.

4. Non occupa spazio e non compromette le prestazioni

Molti di noi hanno un computer con spazio di archiviazione limitato, e testare software può rapidamente ingombrare il sistema con file e applicazioni che non intendiamo mantenere. Con Windows Sandbox, puoi testare applicazioni senza preoccuparti di occupare spazio prezioso sul tuo PC. Ogni volta che avvii la sandbox, avrai a disposizione un'istanza "pulita" di Windows in cui puoi installare e utilizzare app a volontà.

Una volta che chiudi la sandbox, tutto ciò che è stato installato al suo interno viene eliminato, liberando automaticamente spazio sul disco rigido.

Inoltre, visto che la sandbox funziona in isolamento, non influirà sulle prestazioni del tuo sistema principale. Non dovrai mai preoccuparti che l'installazione o l'esecuzione di un'applicazione testata rallenti il tuo computer a lungo termine.

Requisiti di sistema per utilizzare Windows Sandbox

Prima di poter utilizzare Windows Sandbox, è importante verificare che il tuo sistema soddisfi i requisiti minimi necessari per il suo funzionamento. Questi sono:

Sistema operativo : Windows 10 Pro o Enterprise (versione 18305 o successiva) o Windows 11.

: Windows 10 Pro o Enterprise (versione 18305 o successiva) o Windows 11. Processore : Architettura AMD64 o ARM64.

: Architettura AMD64 o ARM64. Virtualizzazione : Dev'essere abilitata nel BIOS del computer. Questo è un requisito fondamentale per l’esecuzione di Windows Sandbox, poiché sfrutta la virtualizzazione hardware per separare l'ambiente di test dal sistema operativo principale.

: Dev'essere abilitata nel BIOS del computer. Questo è un requisito fondamentale per l’esecuzione di Windows Sandbox, poiché sfrutta la virtualizzazione hardware per separare l'ambiente di test dal sistema operativo principale. Memoria : Almeno 4 GB di RAM (8 GB consigliati) sono necessari per un'esperienza fluida.

: Almeno 4 GB di RAM (8 GB consigliati) sono necessari per un'esperienza fluida. Spazio su disco : Almeno 1 GB di spazio libero su disco (SSD raccomandato per prestazioni migliori).

: Almeno 1 GB di spazio libero su disco (SSD raccomandato per prestazioni migliori). Core della CPU: Almeno 2 core (con 4 core e hyper-threading consigliati per una migliore performance).

Se il tuo PC non soddisfa questi requisiti, potresti non riuscire a utilizzare Windows Sandbox, quindi è fondamentale verificarli prima di tentare l’installazione.

Come installare Windows Sandbox

Se il tuo sistema soddisfa i requisiti, ecco come abilitare e utilizzare Windows Sandbox:

Abilita la virtualizzazione: accedi al BIOS del tuo computer e assicurati che la virtualizzazione sia abilitata. Questa opzione potrebbe variare a seconda del produttore del tuo PC, quindi consulta il manuale o le impostazioni del BIOS per trovare la voce appropriata. Attivare Windows Sandbox: vai su Impostazioni > Programmi > Attiva o disattiva le funzionalità di Windows e seleziona la casella accanto a "Windows Sandbox". Clicca su OK per abilitare la funzione e riavvia il PC se richiesto. Avviare Windows Sandbox: Una volta che la funzionalità è abilitata, puoi cercare "Windows Sandbox" nel menu Start e avviarlo. La sandbox si aprirà come una finestra separata, pronta per essere utilizzata.

Pro e contro di Windows Sandbox

Come tutti i software, anche Windows Sandbox ha dei pro e dei contro, che dovrai tenere a mente per capire se si tratta della scelta più adatta alle tue esigenze.

Pro:

Semplicità : nessuna configurazione complessa, pronta all'uso.

: nessuna configurazione complessa, pronta all'uso. Sicurezza : protegge il tuo PC da malware e minacce.

: protegge il tuo PC da malware e minacce. Isolamento : testa software senza rischi per il sistema principale.

: testa software senza rischi per il sistema principale. Spazio e prestazioni: nessuna preoccupazione per l'ingombro o il rallentamento del sistema.

Contro:

Compatibilità limitata : non è disponibile nelle edizioni Home di Windows.

: non è disponibile nelle edizioni Home di Windows. Applicazioni non persistenti : tutti i dati vengono eliminati quando la sandbox viene chiusa, il che potrebbe non essere ideale per alcune operazioni che richiedono la persistenza dei dati.

: tutti i dati vengono eliminati quando la sandbox viene chiusa, il che potrebbe non essere ideale per alcune operazioni che richiedono la persistenza dei dati. Limitazioni in alcune versioni: alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in versioni precedenti a Windows 11, versione 22H2

Windows Sandbox è uno strumento potente, facile da usare e sicuro che ogni utente di Windows 10 Pro o Enterprise, o Windows 11, dovrebbe considerare per testare nuove applicazioni.

Non solo semplifica il processo di test senza rischi, ma offre anche vantaggi significativi in termini di prestazioni e protezione contro minacce digitali. Se non lo stai già utilizzando, ti consigliamo di provarlo: ti permetterà di esplorare nuove applicazioni senza compromettere la sicurezza e l'integrità del tuo sistema principale.

Prima di usarlo, ricorda di verificare i requisiti di sistema del tuo computer!