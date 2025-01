Watch Duty: L'app essenziale per la sicurezza durante gli incendi in California

In California, e in particolare a Los Angeles, un'app sta trascorrendo un momento di grande popolarità e utilità. Watch Duty, un'applicazione gratuita, si è rapidamente affermata come strumento fondamentale per monitorare incendi attivi, zone di evacuazione obbligatoria, indici di qualità dell’aria e molto altro. Questa risorsa è diventata imprescindibile non solo per i vigili del fuoco, ma anche per i cittadini che cercano di proteggersi durante un periodo di incendi storici e devastanti.

La missione di Watch Duty

Il progetto di Watch Duty è gestito da un'organizzazione no-profit 501, la quale si concentra principalmente sull'accuratezza delle informazioni fornite e sulla rapidità con cui vengono diffuse. Questa app è diventata una star delle classifiche, superando i milioni di download su Google e Apple in pochi giorni. La semplicità è uno dei maggiori punti di forza: Watch Duty non raccoglie dati degli utenti, non mostra pubblicità, non richiede accesso e non traccia le informazioni personali. La tecnologia è gestita da un team di volontari, ingegneri e reporter, che contribuiscono a rendere l'app affidabile e accessibile. Anche se l'uso dell'app è gratuito, essa accetta donazioni deducibili dalle tasse e offre abbonamenti a pagamento che sbloccano funzionalità avanzate come il tracker dei voli dei pompieri e la possibilità di impostare avvisi per più contee.

Con l'obiettivo di espandere il servizio negli Stati Uniti e all'estero, Watch Duty ha il potenziale per sostituire i sistemi di allerta governativi, spesso lenti e poco attendibili, per milioni di persone.

Un'idea nata dalla necessità

Tutto ha avuto inizio nel 2020, quando il co-fondatore John Mills ha cercato di proteggere la sua abitazione nella contea di Sonoma durante l'incendio Walbridge. Mills notò che non esisteva un'applicazione che raccogliesse in un unico posto tutte le informazioni necessarie a proteggersi dalle fiamme, che avevano causato la morte di 33 persone e distrutto 156 case. Insieme all'amico David Merritt, cofondatore e CTO, decisero di sviluppare Watch Duty.

“L'idea è emersa da una conversazione che ho avuto con John anni fa,” spiega Merritt. “Abbiamo realizzato l'app in 60 giorni, interamente grazie a volontari senza un personale a tempo pieno.” L'obbiettivo era mantenerla semplice, considerando che i servizi di notifica per incendi sono spesso sparpagliati tra piattaforme come Facebook e X, dove i dipartimenti dei pompieri condividono aggiornamenti veri ma spesso con nuove procedure burocratiche che ritardano le comunicazioni.

La problematica degli avvisi

Merritt sottolinea che il sistema di avvisi attuale è inefficace. “Alcuni sistemi di notifica delle agenzie governative hanno ritardi fino a 15 minuti, che sono inaccettabili durante un incendio,” afferma. “Noi puntiamo a inviare notifiche in meno di un minuto.” Attualmente, circa 1,5 milioni di abitanti di Los Angeles ricevono le notifiche real-time attraverso l'app. La rapidità è vitale: gli incendi possono espandersi in pochi minuti e fare danni enormi. Ad esempio, il vento ha spinto il fuoco di Palisades su oltre 10.000 acri a velocità di 90 miglia orarie.

Un'efficace strategia tecnologica

La chiave per la rapida comunicazione in Watch Duty è l'uso di tecnologia affidabile e un team di esperti. Merritt riferisce che l'app si basa su vari strumenti tecnologici, tra cui la piattaforma cloud di Google, Amazon Web Services, Firebase, Fastly e Heroku. Anche se alcuni elementi di intelligenza artificiale vengono utilizzati per la gestione interna degli avvisi, l'impatto principale è dato dai volontari: chi ascolta gli scanner e aggiorna l'app con informazioni su sganci aerei ed evacuazioni.

Ogni informazione è attentamente controllata. “Seguiamo una rigorosa linea guida per la distribuzione delle notizie,” spiega Merritt. “Non riportiamo incidenti o indirizzi specifici, e puntiamo all'informazione pertinente senza editorializzare.”

Un futuro in evoluzione

Watch Duty ha già dimostrato la sua importanza e non ha intenzione di fermarsi. Attualmente, copre 22 stati e prevede di estendere il servizio in tutta la nazione. Merritt è ottimista per il futuro dell'app, nonostante i potenziali cambiamenti politici che potrebbero influenzare la disponibilità dei dati. “Ci siamo già attrezzati per affrontare eventuali alterazioni politiche,” dice, confermando la volontà di mantenere la qualità dei servizi offerti.

Il fattore di successo di Watch Duty è chiaro: ha saputo rispondere a un bisogno immediato e vitale per la sicurezza dei cittadini, guadagnandosi un ruolo indispensabile nel panorama attuale degli incendi in California.