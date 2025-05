Meta investe in un nuovo data center in Louisiana, sollevando preoccupazioni ambientali

Meta, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg, ha annunciato la costruzione di un imponente data center in Louisiana, un progetto che comporterà un investimento di ben 10 miliardi di dollari. Questa struttura, destinata ad alimentare le crescenti esigenze dell’intelligenza artificiale, ha suscitato un acceso dibattito tra sostenitori dell’ambiente e politici. Le autorità locali, in particolare, sono preoccupate per l’impatto ambientale, poiché la domanda di energia necessaria per il funzionamento del data center porterà probabilmente alla costruzione di nuove centrali a gas.

Domande sul futuro dell’energia

Il progetto prevede che il nuovo data center di Meta richiederà l’installazione di ben tre impianti a gas, voluti da Entergy, l’ente locale di fornitura energetica. In risposta a questa situazione, il senatore Sheldon Whitehouse , membro di spicco della Commissione del Senato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, ha scritto una lettera ai vertici dell’azienda per chiedere chiarimenti sui consumi energetici e sulle emissioni di gas serra che deriveranno da questa iniziativa. Secondo la lettera, utilizzare gas naturale come fonte di energia va in contraddizione con gli impegni di Meta in materia di sostenibilità.

Il demand per energia elettrica sta aumentando rapidamente nel settore tecnologico, con aziende che si affrettano a realizzare strutture che possano sostenere l’espansione dell’intelligenza artificiale. La scelta di alimentare il data center con fonti fossili ha avviato una discussione sul bilanciamento tra innovazione tecnologica e responsabilità ambientale. Whitehouse ha commentato che il comportamento di Meta potrebbe avere ripercussioni economiche tanto gravi quanto necessarie in tempi di crescente urgenza per una responsabilità corporativa.

Le ambizioni di sostenibilità di Meta

Nel 2020, la compagnia ha intrapreso l’impegno di raggiungere emissioni nette pari a zero entro la fine della decade, ma i dati più recenti mostrano che la sua impronta di carbonio è aumentata rispetto a quando è stato fissato questo obiettivo. Nonostante gli sforzi di mitigazione tramite l’acquisto di energia rinnovabile per eguagliare i propri consumi elettrici, molte associazioni ambientaliste nutrono seri dubbi sull’efficacia di questa strategia. Le conseguenze ambientali locali continuano a essere un tema caldo, con attivisti che avvertono che l’aumento della domanda di energia legato all’AI favorisce l’uso di fonti fossili piuttosto che progetti di energia pulita.

Situazioni simili si stanno già verificando a Richland Parish, dove il nuovo data center di Meta sorgerà su una superficie equivalente a ben 70 campi da calcio. Tuttavia, il progetto è subordinato alla disponibilità di sufficiente energia elettrica, una questione su cui Meta sta lavorando a stretto contatto con Entergy. Quest’ultima, per supportare la struttura, ha pianificato l’indizione di tre centrali a gas, totali di 2.260 megawatt, che necessiteranno dell’approvazione delle autorità competenti.

La richiesta di trasparenza dai cittadini

In questo contesto, l’Alliance for Affordable Energy, affiancata dai Union of Concerned Scientists, ha richiesto che Meta venga considerata parte ufficiale delle procedure per la costruzione dei nuovi impianti a gas, in modo da garantire maggiore trasparenza. Questo permetterebbe alla popolazione di avere un quadro più chiaro sull’impatto potenziale sulla rete elettrica, sulle bollette e sull’acqua utilizzata. Logan Burke, direttore esecutivo dell’Alliance, ha evidenziato l’importanza di capire se un’infrastruttura del genere possa portare benefici o problematiche per la comunità locale.

Ci sono previsioni allarmanti secondo le quali la domanda crescente di energia legata ai data center porterà a un aumento delle bollette energetiche negli Stati Uniti. A tal proposito, Meta ha già promesso di contribuire con un milione di dollari all’anno per un programma di Entergy volto a sostenere gli anziani e le persone con disabilità nelle loro spese energetiche. Allo stesso tempo, la compagnia si impegna a investire in progetti per ripristinare più acqua di quanta ne utilizzi.

Le prospettive future e le aspettative da Meta

Il senatore Whitehouse ha fissato un termine al 28 maggio per ricevere risposte da Meta riguardo alcuni quesiti specifici, non soltanto quelli relativi all’uso energetico e alle emissioni di gas serra, ma anche sulle motivazioni per la scelta di costruire impianti a gas invece di opzioni rinnovabili. La lettera pone l’accento anche sulla necessità di chiarimenti riguardo a come le scelte aziendali si allineino con gli obiettivi climatici prefissati per il 2030.

Meta ha dichiarato che continuerà a sostenere l’energia rinnovabile e a finanziare l’introduzione di risorse solari e batterie in Louisiana. Ha anche menzionato l’intenzione di contribuire ai costi necessari all’installazione di tecnologie per la cattura delle emissioni di CO2 in almeno uno degli impianti proposti. Tuttavia, l’efficacia della tecnologia di cattura carbonica rimane un tema controverso, dato che i costi sono frequentemente contrapposti al suo potenziale di recupero di petrolio attraverso processi di recupero avanzato.

In risposta a queste preoccupazioni, Meta ha confermato di aver ricevuto la lettera e che è pronta a fornire ulteriori informazioni. Nel frattempo, Entergy è alla ricerca di modi per raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità entro il 2030, promettendo che almeno il 50% della potenza generata sarà priva di inquinamento da carbonio. Tuttavia, ha affermato che l’energia a gas rappresenta al momento l’opzione più economica per sostenere continuamente una struttura di grandi dimensioni come quella di Meta.