Rapporto di Ookla: il divario digitale negli Stati Uniti e le sue implicazioni per il 2025

Nel contesto attuale, il divario nella connettività a banda larga negli Stati Uniti continua a rappresentare una sfida significativa. Un recente rapporto di Ookla, una delle principali piattaforme per il test della velocità di internet, ha messo in luce la situazione della connettività nel paese nel secondo semestre del 2024. I dati rivelano un crescente divario di accesso a Internet che interessa ben 32 stati, alimentando preoccupazioni riguardo l’equità digitale e la connettività nelle aree rurali.

Misurazione del divario digitale

Per analizzare la situazione della connettività, Ookla si avvale dei dati forniti dagli utenti attraverso Speedtest, raccogliendo informazioni da tutti i 50 stati. I risultati sono poi mediati per determinare la quantità di utenti che ricevono una connessione internet che rispetta gli standard minimi ovvero 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload, come stabilito dalla Federal Communications Commission.

Sebbene 22 stati registrino miglioramenti nel numero di utenti con connessioni di almeno 100 Mbps, la crescita è stata predominante nelle zone urbane, facendo emergere una problematica preoccupante per le comunità rurali. In stati come Washington, Oregon, Illinois, Missouri e Nuovo Messico, il divario digitale è particolarmente pronunciato, lasciando molte famiglie isolate dalle opportunità offerte dalla rete.

Impatti della cessazione del programma di connettività

Secondo Sue Marek, direttrice editoriale di Ookla, la recente cessazione del programma Affordable Connectivity Program , avvenuta a maggio 2024 a causa dell’esaurimento dei fondi, ha avuto ripercussioni su circa 23 milioni di famiglie. Questo programma aveva offerto supporto finanziario per le spese mensili di internet, contribuendo a ridurre la forbice di accesso.

Qui entrano in gioco anche altri fattori, come la notevole crescita delle connessioni con fibra fino a casa, che ha raggiunto un record di 88,1 milioni di abitazioni. Marek sottolinea che questo incremento è stato spinto da fondi per il dispiegamento della banda larga, pur evidenziando che tali sviluppi siano stati spesso sostenuti da investimenti di capitale privato, suscitando dubbi sull’impatto nel colmare il divario digitale.

I programmi governativi e il loro impatto

Il rapporto di Ookla evidenzia come la crescita della connettività sia anche frutto di iniziative come il programma Digital Equity Capacity Grant, il Tribal Broadband Connectivity Program e il Rural Digital Opportunity Fund, che dal 2020 hanno distribuito oltre 11 miliardi di dollari in fondi governativi. Tuttavia, il programma Broadband, Equity, Access and Deployment non ha ancora dato risultati tangibili, mentre il panorama si complica ulteriormente con la recente cancellazione del Digital Equity Act da parte dell’amministrazione Trump, vista come una mossa controversa dai legislatori, tra cui il senatore Patty Murray.

Prospettive future e partecipazione comunitaria

Con il BEAD attualmente in fase di revisione strutturale e i timori che possa spostarsi verso un approccio più favorevole all’accesso satellitare, come quello offerto da Starlink, le famiglie nelle aree rurali continuano a vivere un’esperienza di accesso a internet limitata. Marek incoraggia la comunità a contattare gli uffici per la banda larga del proprio stato per capire come stanno affrontando il divario digitale accumulato.

Inoltre, il National Telecommunications and Information Administration ha attivato un dashboard di monitoraggio dei progressi del programma BEAD, dove i cittadini possono rimanere aggiornati sulle iniziative riguardanti la banda larga nel proprio stato. È importante per i cittadini far sentire la propria voce, contattando i rappresentanti locali per discutere preoccupazioni e suggerimenti su questi temi urgenti.