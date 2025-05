Attenzione agli attacchi informatici: il FBI avverte utenti iOS e Android sui rischi di smishing e vishing

Negli ultimi tempi, si è intensificata la truffa ai danni di utenti iOS e Android, con il FBI che lancia un’allerta per mettere in guardia gli utenti riguardo a messaggi e chiamate ingannevoli. Questi tentativi di frode, noti come smishing e vishing, sono pericolosi in quanto mirano a rubare informazioni personali impersonando funzionari di alto livello del governo statunitense. È fondamentale mantenere alta l’attenzione, poiché gli aggressori colpiscono non solo privati cittadini, ma anche funzionari pubblici attuali e passati.

Le modalità di attacco: smishing e vishing

I truffatori usano diverse tecniche per avvicinarsi alle loro vittime. Lo smishing coinvolge l’invio di messaggi di testo fraudolenti che sembrano provenire da fonti affidabili, mentre il vishing si manifesta attraverso chiamate telefoniche tramite intelligenza artificiale che tentano di convincere la vittima a fidarsi del truffatore. Questi messaggi e chiamate fanno appello alla credibilità dei funzionari governativi, cercando di instaurare una relazione per ottenere dati sensibili.

Questi attaccanti mirano a ottenere informazioni personali, come credenziali per accessi a conti bancari, portafogli di criptovalute e altri conti di alta importanza. Questi aspetti evidenziano quanto sia cruciale per gli utenti essere vigili e cauti di fronte a comunicazioni sospette.

L’importanza della verifica

Di fronte a un messaggio o a una chiamata sospetta, il FBI raccomanda di seguire alcuni semplici ma efficaci passi di verifica. È fondamentale confermare l’identità della persona o dell’organizzazione che ha contattato. Questo può comportare la ricerca del numero di telefono o dell’ente da cui si è ricevuta la comunicazione, e successivamente fare una chiamata indipendente al numero ufficiale per conferirne l’autenticità. Il dipartimento di giustizia sottolinea che esaminare con attenzione indirizzi email, numeri di telefono e URL è un passo cruciale, poiché i truffatori spesso apportano piccole modifiche per apparire affidabili.

In quest’ottica, è importante prestare attenzione a dettagli che potrebbero sembrare trascurabili, come errori di battitura o differenze nel contatto visivo. I truffatori possono utilizzare foto pubbliche modificate per affrontare le vittime in modo più credibile.

Segnali d’allerta nei contenuti visivi

Quando si ricevono immagini o video da fonti sospette, è opportuno esaminare ogni dettaglio per difetti “sottili”. Ad esempio, immagini generate da intelligenza artificiale possono mostrare anomalie come mani o piedi distorti o movimenti del volto che non corrispondono a ciò che viene detto. Questi elementi possono servire come campanelli d’allerta per individuare una comunicazione fraudolenta.

La prudenza gioca un ruolo determinante: se è difficile distinguere se un messaggio è autentico o meno, è consigliato contattare direttamente il FBI per assistenza. Questo passaggio può rivelarsi essenziale nella protezione delle informazioni personali.

Non condividere informazioni sensibili

Un altro punto fondamentale che il FBI sottolinea è quello della non condivisione di informazioni riservate. Non è prudente diffondere dettagli sensibili o numeri di contatto di colleghi a persone conosciute solo online o telefonicamente. La stessa logica vale per l’invio di denaro, buoni regalo o criptovalute, operazioni da evitare rigorosamente con sconosciuti.

In aggiunta, la raccomandazione è di non aprire allegati o cliccare su link ricevuti in messaggi da mittenti non verificati. È consigliabile attivare l’autenticazione a due fattori per tutte le applicazioni che lo consentono, senza mai disabilitarla e senza rivelare i codici di verifica a terzi.

In un contesto digitalizzato, la consapevolezza e la cautela sono più che mai imprescindibili per la sicurezza online. Essere informati e preparati a riconoscere segnali di frode può fare la differenza nella protezione dei propri dati personali.