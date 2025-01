Vertigo Mk1: La stampante 3D che promette innovazione su Kickstarter

La Vertigo Mk1 di Automated Layers ha da poco superato il suo obiettivo di finanziamento su Kickstarter e si prepara a conquistare il mercato delle stampanti 3D. Questo modello si distingue non solo per il suo design avanzato ma anche per una serie di funzioni innovative che potrebbero rivoluzionare il modo in cui gli appassionati e i professionisti utilizzano la stampa 3D. La macchina offre caratteristiche come l’auto-espulsione dei pezzi e la pulizia automatica del piatto, rendendo l’intero processo di stampa più efficiente e senza necessità di intervento continuo.

Caratteristiche tecniche e innovazioni

La Vertigo Mk1 è equipaggiata con tecnologia all'avanguardia, a cominciare dal software Klipper, noto per la sua gestione precisa delle operazioni di stampa. Durante un test di durata continua, i produttori hanno verificato le potenzialità della stampante facendola funzionare per un totale di 200 ore, utilizzando 5 kg di filamento. Tra le funzioni di punta si segnala il livellamento automatico del piatto, che assicura una superficie uniforme per attribuire maggiore qualità alle stampe, e un riscaldamento rapido che permette al piatto di raggiungere temperature di 100°C in meno di due minuti.

Inoltre, la stampante possiede una struttura chiusa che riesce a mantenere la temperatura della camera di stampa intorno ai 50°C, condizione ideale per l'uso di filamenti particolarmente delicati come l'ABS e l'ASA. Queste caratteristiche sottolineano l’approccio professionale di Automated Layers, che ha pensato a un dispositivo capace di operare in contesti ad alta intensità produttiva.

Prezzo e target di mercato

Acquistare la Vertigo Mk1 non è un'operazione alla portata di tutti. Il kit hardware è disponibile a 2250 dollari, ma gli utenti dovranno essere pronti a stampare diversi componenti necessari all'assemblaggio. Coloro che preferiscono una soluzione pronta all’uso possono optare per la versione assemblata, che costa ben 5000 dollari. Questo posizionamento di prezzo rispetto ad altre stampanti 3D di dimensioni simili è significativo e allude alla volontà dell'azienda di rivolgersi non solo ai semplici hobbisti, ma anche a un pubblico professionale che cerca strumenti per automatizzare la produzione e migliorare l'efficienza.

Criticità e incertezze

Nonostante le promesse di innovazione, la Vertigo Mk1 presenta alcune criticità che potrebbero influenzare il suo successo sul mercato. Tra i potenziali problemi, la stampante potrebbe faticare a gestire oggetti di grandi dimensioni, il che comporterebbe un rischio concreto di urti durante il processo di espulsione dei pezzi stampati. Inoltre, l'auto-espulsione potrebbe danneggiare componenti fragili, richiedendo agli utenti di adottare alcune precauzioni aggiuntive per garantire la qualità delle stampe.

Le previsioni per le consegne indicano maggio 2025 come periodo di invio ai finanziatori, anche se non c’è alcuna garanzia che ciò avvenga nei tempi stabiliti. È fondamentale considerare che essendo un progetto Kickstarter, ci sono sempre dei rischi connessi al supporto di iniziative di questo tipo; di conseguenza, gli investitori devono essere consapevoli delle incertezze legate a questa operazione.