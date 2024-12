Un curioso progetto svela la PlayStation 5 in formato laptop ma porta con sé molte criticità

BBook AI è un nome che può non dire molto al grande pubblico, ma per gli appassionati di gaming e tecnologia è un progetto intrigante, capace di attrarre le menti più curiose. Questa iniziativa ha visto la luce grazie alla fusione dell'hardware della PlayStation 5 con un telaio simile a quello di un laptop. Nonostante l'idea originale e interessante, il dispositivo presenta numerosi limiti, sia in termini di costo che di funzionalità, rendendolo poco pratico per l'uso quotidiano.

BBook AI: un progetto innovativo ma imperfetto

Avviando una riflessione sul BBook AI, è fondamentale notare che non si tratta di un tentativo di Sony di lanciare una versione portatile della PS5, come alcuni potrebbero pensare. Infatti, stando a quanto riportato, il progetto è stato avvistato su Weibo, un noto portale cinese, dove ha catturato l'attenzione degli utenti. L'hardware della PS5 è stato adattato e integrato in una scocca che richiama quella di un laptop, consentendo l'esecuzione diretta dei giochi presenti sulla console, senza necessità di emulatori o altri accorgimenti.

In aggiunta, il progetto BBook AI è dotato di un display 4K, che promette un'esperienza di gioco di alta qualità anche in mobilità. L’idea di dare vita a un dispositivo che possa racchiudere le potenzialità di una console da gioco in un formato portatile ha il suo fascino, ma, come vedremo, tale innovazione comporta anche molte difficoltà pratiche.

Mentre alcuni utenti potrebbero essere attratti dalla prospettiva di giocare alla PS5 ovunque, il prezzo elevato e le limitazioni indicate rappresentano un freno significativo. Queste considerazioni pongono interrogativi sulla reale utilità del prodotto, che non può considerarsi un'alternativa conveniente o pratica per i gamer in movimento.

I difetti di BBook AI: costi e usabilità

Uno degli aspetti più critici di BBook AI è senza dubbio il prezzo di lancio. Infatti, il dispositivo ha un costo di circa 19999 CNY, equivalenti a oltre 2616 euro al cambio attuale. Questa cifra è decisamente alta per un prodotto di nicchia, dotato di funzionalità limitate. La portabilità, che sarebbe un motivo chiave per investire in un simile dispositivo, viene compromessa in vari modi.

Per prima cosa, è importante sottolineare che il laptop non include una batteria integrata. Pertanto, l’utente è costretto a utilizzare una fonte di alimentazione esterna per poter giocare. Questo rappresenta una limitazione evidente per chi desidera un'esperienza di gioco senza vincoli e spostamenti. La mancanza di autonomia costringe a pianificare gli spostamenti, rendendo il concetto stesso di "portabilità" piuttosto ridotto.

A questo si aggiungono le dimensioni del dispositivo. Dalle immagini disponibili, emerge chiaramente che BBook AI non è un prodotto snello e leggero; è spesso e ingombrante, il che rende poco pratico il suo trasporto in condizioni di mobilità. Infine, un altro aspetto che non può passare inosservato è la rumorosità del dispositivo. Quando è in funzione, genera un rumore di 71.3 dB, il che potrebbe risultare fastidioso in ambienti silenziosi o durante lunghe sessioni di gioco.

Le prospettive future di BBook AI

Nonostante le incertezze legate a BBook AI, il progetto si distingue per la sua unicità nel panorama tecnologico. Tuttavia, i creatori del dispositivo hanno dichiarato di non avere intenzioni di commercializzarlo su larga scala. Ciò pone fine a qualsiasi ipotesi riguardo alla sua diffusione nel mercato. La decisione di limitare l’accessibilità di BBook AI a un pubblico di nicchia può essere motivata dalla consapevolezza che i difetti e le limitazioni del prodotto non giustificherebbero un investimento più ampio.

In sintesi, mentre BBook AI si presenta come un'idea affascinante e innovativa nel contesto del gaming, i suoi numerosi difetti e il costo elevato lo rendono meno appetibile per la maggior parte degli utenti. Resta dunque un esperimento interessante, ma non pratico, destinato a rimanere un caso isolato nell'evoluzione della tecnologia videoludica.