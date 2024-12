Tenstorrent ottiene 700 milioni di dollari in finanziamenti per sfidare Nvidia nel mercato AI

La startup Tenstorrent, specializzata nella produzione di chip per l'intelligenza artificiale, ha recentemente annunciato una sorprendente raccolta di capitali per un totale di 700 milioni di dollari. Questa operazione ha portato la valutazione dell’azienda a ben 2,6 miliardi di dollari. L'iniziativa di investimento è stata guidata da AFW Partners e Samsung Securities, con la partecipazione di giganti come LG Electronics, Fidelity e Bezos Expeditions, la società fondata da Jeff Bezos. La mossa non solo rinforza la posizione di Tenstorrent nel competitivo settore della tecnologia, ma segna anche una chiara intenzione di sfidare il predominio di Nvidia nel mercato dei chip dedicati all'IA.

I piani di espansione di Tenstorrent

Grazie a questo ingente finanziamento, Tenstorrent ha l'opportunità di ampliare notevolmente il proprio personale e migliorare le capacità della propria catena di fornitura. Uno degli obiettivi primari dell'azienda è quello di costruire server specializzati per l’addestramento dell'intelligenza artificiale, che consentiranno di dimostrare le proprie tecnologie innovative. Questa strategia è parte di un piano più ampio che mira a stabilire Tenstorrent come una solida alternativa a Nvidia, caratterizzandosi per l’interoperabilità e l’impiego di tecnologie open source, evitando così i costi elevati associati all'uso di memorie HBM.

Il commento del CEO Jim Keller

Il CEO di Tenstorrent, Jim Keller, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative riguardo la sfida lanciata a Nvidia. "Non puoi battere Nvidia se usi HBM, perché Nvidia acquista la maggior parte delle HBM e ha un vantaggio di costo. Ma non saranno mai in grado di abbassare il prezzo nel modo in cui le HBM sono integrate nei loro prodotti e nei loro socket," ha affermato Keller. Questa dichiarazione sottolinea la determinazione di Tenstorrent nel differenziare la propria offerta sul mercato, sfruttando un approccio alternativo alla tecnologia e cercando opportunità di sviluppo che possano tradursi in vantaggi competitivi.

Innovazioni e vai avanti nella produzione

Tenstorrent si distingue per l'adozione dell'architettura open-standard RISC-V, che favorisce l'interoperabilità con altri fornitori di tecnologia. I primi chip prodotti dall’azienda sono stati realizzati in collaborazione con GlobalFoundries. Tuttavia, i piani futuri prevedono la produzione attraverso alleanze strategiche con TSMC e Samsung, per garantire una filiera di approvvigionamento robusta e competitiva. L'azienda ha già assicurato contratti per un valore di circa 150 milioni di dollari, un segno evidente del suo rapido sviluppo e della crescente domanda per i suoi prodotti.

Progetti futuri e strategie di mercato

Tra le novità più attese c'è il lancio di Grayskull, un chip progettato per essere una valida alternativa alle soluzioni RISC-V già esistenti, con l’intento di renderne l’uso più semplice e scalabile. Tenstorrent ha anche in programma lo sviluppo di un acceleratore AI a 2nm, sebbene le date di rilascio precise non siano state divulgate. Con una visione a lungo termine, la startup prevede di rilasciare un nuovo processore AI ogni anno, seguendo una strategia che punta fortemente su tecnologie open source e sull'interoperabilità.

Un contesto di competizione crescente nel mercato AI

Il successo di Tenstorrent non avviene in un vuoto; al contrario, si inserisce in un panorama piuttosto dinamico, caratterizzato da un’ampia ricerca di alternative a Nvidia da parte di molte aziende nel settore. A tal riguardo, si segnala il recente finanziamento di 50 milioni di dollari ricevuto dalla startup canadese Taalas lo scorso marzo 2024, che evidenzia ulteriormente il crescente interesse attorno a soluzioni di intelligenza artificiale diverse da quelle fornite da Nvidia. Questo rafforza l’ipotesi che il mercato dei chip per IA potrebbe vedere una significativa trasformazione nei prossimi anni, con player emergenti pronti a sfidare i leader attualmente affermati.