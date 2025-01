Taki Udon presenta il SuperDock: un accessorio atteso per l’SSOne PS1 FPGA

Il mondo dei videogiochi retro sta vivendo un periodo di grande rinascita, grazie all’uscita di console dedicate e dispositivi per l’emulazione. In questo contesto, Taki Udon ha annunciato un nuovo accessorio, il SuperDock, progettato per arricchire l'esperienza degli utenti della console FPGA SSOne . Questo accessorio promette di trasformare la già versatile console in un dispositivo capace di riprodurre fisicamente i dischi del leggendario PlayStation 1.

Caratteristiche principali del SuperDock

Il SuperDock si presenta con un design elegante e moderno, perfettamente in linea con l’estetica della console SSOne. Taki Udon ha progettato questo accessorio con uno slot per i dischi che non prevede un vassoio mobile, permettendo la lettura dei giochi PS1. Questa funzionalità si basa su una versione fork del nucleo FPGA dedicato alla PS1, garantendo una compatibilità efficace con i titoli originali.

Oltre alla capacità di leggere i dischi della PS1, il SuperDock è stato progettato per includere quattro porte USB di tipo A e uno slot per SSD m.2 2280. Questi elementi, uniti alle porte già esistenti sulla console principale—che comprende altre tre porte USB A, uno slot microSD, due porte per controller, due slot per schede di memoria e una porta Ethernet—offrono agli utenti una vasta gamma di possibilità per migliorare la propria esperienza ludica, superando i limiti dell’hardware originale della PS1.

Versatilità e compatibilità

La console SSOne è progettata per supportare tutti i nuclei FPGA di MISTer, il che implica la compatibilità con quasi quaranta console retro. Questa ampia versatilità si traduce in un’inaspettata ricchezza di possibilità per i retro gamer, i quali potranno accedere a una libreria di giochi storici senza precedenti. Sebbene il SuperDock non sia attualmente focalizzato sulla riproduzione di giochi provenienti da altre console come il SEGA Saturn, le sue potenzialità di lettura potrebbero suggerire future espansioni.

Il prezzo di pre-vendita per la console SSOne sarà fissato a 149 dollari, un costo molto competitivo rispetto ad altre soluzioni FPGA come il conosciuto Analogue Pocket. Nonostante non ci siano ancora notizie ufficiali riguardo al prezzo del SuperDock, la comunità di gamer osserva con interesse lo sviluppo di questo accessorio.

Informazioni aggiuntive e disponibilità

Il lancio del SuperDock rappresenta una fase interessante per Taki Udon e per tutti gli appassionati di giochi retro. L’azienda ha già aperto le iscrizioni per una newsletter, così da tenere informati gli utenti sulle date di disponibilità delle prime unità.

Con un design accattivante e una serie di funzionalità pensate per massimizzare l'esperienza di gioco, il SuperDock si prepara a diventare un elemento chiave per chi desidera esplorare il mondo della PlayStation 1 con il supporto delle moderne tecnologie. Gli utenti che non vogliono perdere l’occasione di provare questa nuova soluzione possono contattare direttamente Taki Udon per notizie e aggiornamenti.