SoftBank intenzionata a investire miliardi in OpenAI, mentre DeepSeek suscita preoccupazioni nel settore

L'interesse per l'intelligenza artificiale continua a crescere e le movimentazioni degli investimenti nel settore rilevano dinamiche in costante evoluzione. Ultime notizie vedono SoftBank, una delle holding finanziarie più influenti a livello globale, impegnata in discussioni per un ingente investimento in OpenAI, la società nota per lo sviluppo di ChatGPT. Questa operazione, se confermata, potrebbe segnare un nuovo capitolo nell’evoluzione delle tecnologie AI.

SoftBank e il potenziale investimento in OpenAI

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la holding giapponese SoftBank starebbe considerando un investimento tra 15 e 25 miliardi di dollari in OpenAI. Questa somma rappresenterebbe un'importante iniezione di capitali per una delle aziende pionieristiche nell’ambito dell'intelligenza artificiale. Non solo, SoftBank ha già impegnato altri 15 miliardi nel progetto Stargate, una joint venture creata in collaborazione con OpenAI, Oracle e sostenuta dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Stargate ha come obiettivo lo sviluppo di un'infrastruttura dedicata all'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, con un investimento iniziale che potrebbe arrivare fino a 100 miliardi.

L’impatto di un eventuale accordo tra SoftBank e OpenAI sarebbe significativo. Attualmente, se l’operazione andasse a buon fine, SoftBank diventerebbe il principale investitore di OpenAI, superando persino Microsoft, che a inizio 2023 aveva già investito somme considerevoli nella società. Tuttavia, è importante sottolineare che le trattative sono ancora nelle fasi iniziali e nulla è ancora definitivo, rendendo il futuro di questo investimento incerto.

La minaccia di DeepSeek e le sue implicazioni

Mentre le trattative tra SoftBank e OpenAI avanzano, il panorama dell'intelligenza artificiale è stato scosso da un nuovo competitor: DeepSeek, una startup cinese che sta cercando di sfidare OpenAI. Tuttavia, il suo sviluppo è avvolto da segnalazioni sospette, tanto che l'Autorità Garante della Privacy italiana ha sollecitato chiarimenti in merito. Di conseguenza, le applicazioni associate a DeepSeek sono state rimosse da piattaforme come Apple App Store e Google Play.

OpenAI ha rivolto accuse a DeepSeek riguardo l'uso dei suoi modelli proprietari, supponendo che la startup cinese abbia addestrato il proprio sistema di intelligenza artificiale open-source in modo non lecito. Queste accuse hanno sollevato seri dubbi riguardo alla violazione della proprietà intellettuale. La gravità della situazione ha spinto le autorità statunitensi a considerare una revisione di sicurezza nazionale sul chatbot sviluppato da DeepSeek, richiedendo indagini più approfondite per chiarire la situazione.

L'emergere di DeepSeek rappresenta un ulteriore segnale dell'accresciuta competizione nel mercato dell'intelligenza artificiale, un settore dove le innovazioni e i progressi tecnologici avvengono a un ritmo vertiginoso. In questo contesto, le autorità di regolamentazione dovranno essere pronte a rispondere per garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano rispettati e le normative siano adeguate alle nuove sfide.

Mentre il panorama dell'AI continua a trasformarsi, gli sforzi di investitori e aziende tecnologiche dovranno tenere conto non solo delle opportunità ma anche delle sfide emergenti, come il caso di DeepSeek. I prossimi sviluppi potrebbero definire il futuro dell'intelligenza artificiale a livello globale, coinvolgendo attori chiave e creando un ambiente di innovazione e competizione sempre più complesso.