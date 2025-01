SKYLOONG M1: Recensione del Migliore Mouse Wireless da Gaming Economico

Passiamo ore e ore a cliccare, scrollare, selezionare e spesso quel "clic" fa la differenza quando giochiamo online e offline. Ecco perché ho provato con entusiasmo e soddisfazione il nuovo mouse SKYLOONG M1 che spicca per precisione e silenziosità.

Introduzione: Un Mouse per Gaming e Lavoro

Sul mercato esistono tantissimi mouse, ognuno con le sue peculiarità. Trovare quello giusto per le proprie esigenze può essere complicato. C'è chi cerca la massima precisione per il gaming, chi predilige un design ergonomico per lunghe sessioni di lavoro, chi desidera la libertà del wireless e chi, invece, non può fare a meno della connessione cablata.

Lo SKYLOONG M1 cerca di accontentare un po' tutti, offrendo tre modalità di connessione, un sensore preciso, un design confortevole e anche una caratteristica sempre più richiesta: la silenziosità dei tasti. Dopo averlo utilizzato per diverse settimane in vari contesti, sono pronto a condividere con voi la mia esperienza e ad analizzare in dettaglio tutti i suoi aspetti.

Design e Costruzione: Compatto e Ben Fatto

Lo SKYLOONG M1 si presenta con un'estetica semplice e funzionale. Le sue dimensioni compatte lo rendono adatto anche a chi ha mani piccole e comodo da trasportare, magari insieme a un laptop. Il peso di circa 80 grammi contribuisce a dare una sensazione di equilibrio tra leggerezza e solidità.

La scocca è realizzata in plastica ABS di buona qualità, con una finitura opaca piacevole al tatto e che non trattiene fastidiose impronte. I fianchi sono dotati di una texture antiscivolo che assicura una presa salda in ogni situazione.

Sulla parte superiore troviamo i due tasti principali, una rotella di scorrimento cliccabile e un pulsante per la regolazione dei DPI. Sul lato sinistro, invece, sono presenti due pulsanti aggiuntivi, programmabili a piacere. I tasti principali, pur essendo molto silenziosi, offrono un buon feedback tattile.

Caratteristica molto importante è legata alla possibilità di cambiare la scocca, possiamo utilizzare una "cover piena" per un feeling classico o una "cover con fori esagonabili" per una presa più salda ed un look più aggressivo.

Un Mouse, Tre Connessioni: Massima Versatilità

Uno dei principali punti di forza dello SKYLOONG M1 è senza dubbio la sua versatilità, garantita dalle tre modalità di connessione: Bluetooth 5.0, wireless 2.4GHz tramite dongle USB e cablata tramite USB-C. Questa caratteristica lo rende compatibile con una vastissima gamma di dispositivi e adatto a diversi scenari di utilizzo.

Preferisci la comodità del Bluetooth per collegarti a laptop, tablet e smartphone? Nessun problema. Vuoi una connessione più stabile e una latenza ridotta per il gaming? Passa alla modalità wireless 2.4GHz. La batteria ti sta abbandonando, o necessiti della massima reattività possibile? Collega il cavo USB-C e continua a usare il mouse senza interruzioni.

Cambiare modalità è semplicissimo: basta agire sull'apposito switch a tre posizioni situato sotto al mouse. Nella confezione troverai un piccolo dongle USB per la connessione wireless 2.4GHz (che si può comodamente riporre in un vano all'interno del mouse) e un cavo USB-C per la ricarica e l'uso cablato.

Prestazioni e Sensore: Precisione e Reattività

Lo SKYLOONG M1 monta un sensore ottico che offre una risoluzione massima di 5000 DPI. Questo si traduce in un'ottima precisione e in una buona reattività, sia che tu stia lavorando su un documento, navigando sul web o giocando a un videogame.

I DPI sono regolabili su 5 livelli preimpostati tramite il pulsante dedicato posto sulla parte superiore del mouse. In questo modo, potrai adattare la sensibilità del mouse alle tue preferenze e al tipo di attività che stai svolgendo.

Durante i miei test, ho apprezzato la precisione del tracciamento su diverse superfici, dal classico tappetino per mouse alla scrivania in legno. Anche nelle sessioni di gaming più concitate, l'M1 si è dimostrato reattivo e affidabile, più che adeguato per un giocatore occasionale.

Batteria e Autonomia: Tante Ore di Utilizzo e Ricarica Veloce

Lo SKYLOONG M1 è alimentato da una batteria ricaricabile integrata che garantisce un'autonomia davvero notevole. Con un utilizzo medio, potrai tranquillamente usare il mouse per diverse settimane prima di doverlo ricollegare alla presa di corrente. La durata effettiva, ovviamente, dipende dalla modalità di connessione che utilizzi, da quanto usi intensamente il mouse e dall'utilizzo o meno della retroilluminazione RGB.

La ricarica avviene tramite la porta USB-C e, per una ricarica completa, sono necessarie circa 2-3 ore.

Software: Personalizzazioni interessanti

Lo SKYLOONG M1 mette a disposizione un software di gestione, scaricabile dal sito del produttore, che ti permette di personalizzare alcune impostazioni del mouse.

Tramite questo software potrai:

Regolare i DPI: anche se, come abbiamo visto, puoi farlo anche con il pulsante fisico.

anche se, come abbiamo visto, puoi farlo anche con il pulsante fisico. Programmare i pulsanti laterali: per assegnare loro funzioni specifiche o creare delle macro (sequenze di comandi).

per assegnare loro funzioni specifiche o creare delle macro (sequenze di comandi). Creare profili personalizzati: per adattare il comportamento del mouse a diverse applicazioni o giochi.

per adattare il comportamento del mouse a diverse applicazioni o giochi. Aggiornare il firmware del mouse: per assicurarti di avere sempre le ultime funzionalità e correzioni di bug.

Il software ha un'interfaccia abbastanza semplice e intuitiva, anche se l'aspetto grafico è un po' essenziale. Le opzioni di personalizzazione sono inferiori rispetto a quelle offerte da software di mouse gaming di fascia alta, ma per un utente medio sono più che sufficienti.

Silenziosità: Clic Discreti

Uno degli aspetti che contraddistingue lo SKYLOONG M1 è la silenziosità dei suoi tasti principali. Questi, infatti, sono dotati di switch meccanici silenziosi che riducono notevolmente il rumore del clic rispetto ai mouse tradizionali. Il clic rimane comunque percepibile al tatto, garantendo un buon feedback, ma è molto più attutito e discreto.

Questa caratteristica può essere particolarmente apprezzata da chi lavora in ambienti condivisi, da chi ama giocare fino a tardi senza disturbare i familiari o, più in generale, da chiunque desideri un'esperienza d'uso più silenziosa e rilassante.

Prezzo: Un Mouse Accessibile e Conveniente

Lo SKYLOONG M1 è disponibile online a un prezzo che si aggira intorno ai 30 euro. Un costo decisamente interessante e accessibile, soprattutto considerando la versatilità offerta dalle tre modalità di connessione, la buona qualità costruttiva e le prestazioni del sensore.

Conclusioni: SKYLOONG M1, un Mouse Versatile e Silenzioso

In definitiva, lo SKYLOONG M1 è un mouse wireless che mi ha soddisfatto. Offre tanta versatilità grazie alle tre modalità di connessione, ha un design ergonomico e compatto, un sensore preciso e un'autonomia di tutto rispetto. La silenziosità dei tasti è un plus apprezzabile, ma anche senza considerarla, l'M1 rimane un'ottima scelta per chi cerca un mouse affidabile e completo senza spendere una fortuna.

A chi lo consiglio?

A chi cerca un mouse versatile da usare con diversi dispositivi (PC, laptop, tablet).

da usare con diversi dispositivi (PC, laptop, tablet). A chi vuole un mouse con un buon rapporto qualità/prezzo .

. A chi apprezza la silenziosità dei tasti.

dei tasti. A chi cerca un mouse senza fili ma non disdegna la possibilità di usarlo anche via cavo.

A chi non lo consiglio?

A chi cerca un mouse dal design particolarmente ricercato o di alta qualità.

Ai gamer professionisti che necessitano di un sensore con DPI molto elevati e di un software di gestione avanzato.



Lo SKYLOONG M1 centra l'obiettivo: è un mouse versatile, comodo, silenzioso e dal prezzo accessibile. Se state cercando un nuovo mouse e queste caratteristiche rientrano tra le vostre priorità, dategli una possibilità. Non ve ne pentirete! Lo trovate in vendita sul sito di Skyloong.