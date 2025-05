Acer si lancia nel mondo dei dispositivi indossabili con soluzioni innovative e intelligenti

Con l’obiettivo di arricchire l’offerta di tecnologia indossabile, Acer ha recentemente presentato due nuovi dispositivi dotati di intelligenza artificiale. Questi dispositivi sono stati svelati in occasione della fiera Computex, tenutasi a Taiwan nel 2025, e promettono di rivoluzionare il modo in cui gli utenti monitorano la propria salute e comunicano a livello globale.

L’anello libero di Acer: FreeSense Ring

Il FreeSense Ring è un anello smart all’avanguardia, progettato per il monitoraggio della salute e del fitness. Realizzato con una lega di titanio leggera, offre una serie di sensori biometrici che consentono di seguire parametri essenziali come la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, e anche la qualità del sonno. Attraverso un’applicazione dedicata, il dispositivo analizza i dati raccolti e fornisce agli utenti suggerimenti personalizzati per migliorare il proprio benessere.

Una delle caratteristiche distintive dell’anello FreeSense è la sua accessibilità. A differenza di molti altri dispositivi simili sul mercato, tutte le funzioni di monitoraggio della salute e il supporto intellettuale fornito dall’AI non sono soggetti a costi aggiuntivi per l’utente, eliminando così la necessità di abbonamenti mensili. Inoltre, il FreeSense Ring presenta una classificazione IP68, il che significa che è resistente alla polvere e all’acqua, rendendolo adatto a ogni situazione. Sarà disponibile in due varianti eleganti: oro rosa opaco e nero lucido, con il lancio previsto entro la fine dell’anno.

Auricolari Acer AI TransBuds: traduzione in tempo reale

Gli Acer AI TransBuds sono auricolari wireless leggeri progettati per semplificare le conversazioni multilingue. Questi auricolari offrono una traduzione vocale bidirezionale in tempo reale grazie a un sistema di riconoscimento vocale basato su intelligenza artificiale e analisi semantica. Con una semplice connessione a uno smartphone tramite un ricevitore plug-in, gli utenti possono partecipare a conversazioni multilingue con facilità.

Oltre alla traduzione, gli auricolari supportano anche la trascrizione in tempo reale, permettendo di seguire il filo dei dialoghi e salvare le trascrizioni per un uso successivo. Questa funzione è estremamente utile per chi viaggia o interagisce frequentemente con persone di diverse lingue. Attualmente, gli auricolari supportano 15 lingue parlate in Asia, nelle Americhe e in Europa, rendendo gli TransBuds un compagno ideale per chi desidera abbattere le barriere linguistiche.

Dal punto di vista hardware, gli TransBuds sono dotati di batterie da 50 mAh, insieme a una custodia di ricarica avente una capacità di 400 mAh. La connettività è garantita dal Bluetooth 5.4, assicurando una connessione stabile durante l’uso.

Disponibilità e prezzi dei nuovi dispositivi indossabili

Attualmente, Acer non ha fornito informazioni dettagliate riguardo ai prezzi e alla disponibilità esatta dei suoi nuovi dispositivi indossabili intelligenti. È ancora da chiarire se gli auricolari e l’anello saranno resi disponibili anche negli Stati Uniti. Ci si aspetta che l’azienda condivida ulteriori dettagli man mano che ci si avvicina al lancio ufficiale dell’anello FreeSense e degli TransBuds.

Acer, leader nel settore della tecnologia, si sta espandendo in un mercato sempre più competitivo e in crescita, quello dei dispositivi indossabili. Con queste nuove proposte, l’azienda sembra pronta a offrire agli utenti soluzioni innovative e pratiche per soddisfare le loro esigenze quotidiane.