Un misterioso smartphone trasparente sorprese a San Francisco: cos’è il methaphone

Un video di TikTok ha suscitato la curiosità di appassionati di tecnologia e non solo, mostrando una donna intentata a scorrere contenuti su un telefono dal design trasparente mentre attendeva in fila. Questo fenomeno ha colto di sorpresa gli spettatori, che non si aspettavano di vedere uno smartphone così insolito. Il filmato, girato mercoledì scorso a San Francisco e condiviso dall’utente “askcatgpt“, ha ricevuto oltre 3,3 milioni di like, rivelando l’interesse crescente per gadget unici e innovativi.

Il video che ha catturato l’attenzione

La clip mostra una donna in fila, probabilmente presso un noto ristorante di burrito, mentre utilizza quello che sembra un dispositivo completamente trasparente. Con gli occhi fissi sullo schermo invisibile, il suo gesto di scorrere con il pollice ha spinto numerosi utenti di TikTok a chiedersi che tipo di tecnologia fosse quella. L’utente “askcatgpt” ha postato il video con il messaggio provocatorio: “Scusate, ma cos’è questo?”. Le risposte non sono tardate ad arrivare e molti hanno avanzato congetture sul possibile titolo del dispositivo, fra cui alcuni hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un nuovo modello di Nokia.

Un commento particolarmente divertente ha messo in evidenza la difficoltà di rintracciare quel telefono in caso di smarrimento. Ma la verità è emersa chiaramente: pur sembrando futuristico, il telefono trasparente si rivela essere un prodotto un po’ più semplice di quanto si potesse immaginare.

Scoperta del methaphone

Il mistero dietro il dispositivo trasparente è stato rapidamente svelato: si chiama methaphone, una semplice lastra di acrilico chiara, rifinita per assomigliare a un iPhone. Questo curioso oggetto è esaurito nei negozi, e la sua ideatrice ha pensato a questo oggetto come una strategia per combattere la dipendenza da smartphone. Con molte persone sempre più immerse nei loro dispositivi, la creazione del methaphone si propone come un’alternativa per alleviare l’ossessione per la tecnologia. Facendo leva sulla forma e sull’aspetto di un vero telefono, il methaphone offre la possibilità di abituarsi a un “telefono” che non ha alcuna funzionalità tecnologica.

Il fenomeno della dipendenza da smartphone

La dipendenza da smartphone è un tema attuale e rilevante, come confermato dal neuroscienziato Dr. Mark Williams. Egli ha spiegato che ogni notifica che riceviamo, sia essa un segnale acustico, una vibrazione o un’allerta visiva, attiva una reazione nel nostro cervello che ci spinge a prestare immediata attenzione, distogliendo così il focus dalle attività quotidiane. La TikTokker “askcatgpt” ha condiviso che, nonostante l’uso del methaphone per una settimana, non ha notato una diminuzione concreta nel tempo trascorso col proprio smartphone reale.

Questo può sembrare un’idea familiare: nel 2014, un prodotto simile, il NoPhone, fece il suo debutto su Kickstarter con l’obiettivo di combattere la dipendenza dalla tecnologia, raccogliendo ben 18.000 dollari contro i 5.000 richiesti. Il NoPhone, un semplice strumento di plastica a forma di telefono, è approdato persino nel famoso programma Shark Tank.

Riflessioni sul futuro del methaphone

Oltre alla storia del methaphone e alle sue origini, appare interessante vedere come questo prodotto rinvii alla lotta per un uso più consapevole dei dispositivi portatili. Sebbene molti considerino il methaphone solo un gioco, la questione della dipendenza da smartphone richiede attenzione, essendo un tema di crescente importanza nella società moderna. La sfida ora si sposta su come gli utenti possano trovare un equilibrio tra l’uso della tecnologia e la vita reale, e se dispositivi come il methaphone possano contribuire a questa causa.