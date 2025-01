Shanghai lancia il Kylin Training Ground: la nuova frontiera della robotica umanoide

A Shanghai è stata inaugurata una struttura innovativa per la formazione di robot umanoidi, il Kylin Training Ground. Gestito dal National and Local Co-Built Humanoid Robotics Innovation Center, questo centro rappresenta un passo significativo verso l'evoluzione della robotica in Cina, con l'obiettivo di addestrare oltre 100 robot simultaneamente e di arrivare a una capacità totale di 1.000 unità generiche entro il 2027.

Una visione strategica per la robotica cinese

La realizzazione del Kylin Training Ground testimonia la forte attenzione della Cina nei confronti della robotica avanzata, vista come un settore chiave per affrontare non solo le sfide legate all'invecchiamento della popolazione ma anche la crescente competizione tecnologica a livello globale. Il nuovo centro si propone di raccogliere, entro il 2025, ben 10 milioni di dati di alta qualità, creando uno dei dataset più completi nel campo della robotica. Questo approccio strategico non solo serve a ottimizzare la formazione dei robot, ma anche a spingere avanti la ricerca e lo sviluppo di applicazioni innovative in vari ambiti, dalla produzione intelligente ai servizi pubblici.

In collaborazione con aziende locali come Zhiyuan Robotics e Kupas Technology, il Kylin Training Ground sta lavorando al lancio della seconda generazione di robot umanoidi, nota come “Deep Snake”. Questo nuovo modello integrerà attuatori lineari, potenziando la mobilità delle giunture e fornendo una versatilità superiore in ambienti complessi, aprendo la strada a applicazioni più sofisticate e performanti.

Un mercato in continua espansione

Il mercato dei robot umanoidi in Cina ha raggiunto un valore impressionante di 2,76 miliardi di yuan, che si traduce in circa 379 milioni di dollari nel 2024. Si prevede che questa cifra crescerà notevolmente, arrivando a 16,7 miliardi di yuan nel 2025 e toccando i 86,1 miliardi di yuan entro il 2030. Questo incremento è sostenuto dai forti investimenti pubblici, con i governi locali che hanno adottato una chiara strategia a favore dell'espansione del settore.

Queste cifre non solo evidenziano il potenziale di crescita del mercato, ma riflettono anche il sostegno governativo e la crescente fiducia nel settore della robotica. Con una chiara visione e politiche orientate alla crescita, la Cina punta a diventare leader nel panorama globale della robotica, sfidando altre nazioni nel campo dell'innovazione.

Innovazioni ambiziose nel campo della robotica

Tra le iniziative più audaci emerge il robot umanoide “Tiangong”, progettato per correre a una velocità di 6 km/h. Questo avveniristico dispositivo parteciperà a una maratona prevista per il mese di aprile, dimostrando la capacità della robotica cinese di raggiungere traguardi impressionanti. Il Kylin Training Ground si configura quindi come un punto di riferimento per l'intero settore, sottolineando il potenziale di innovazione della Cina.

L'inaugurazione della base segna un momento cruciale non solo per il paese ma anche per la robotica globale, in cui la Cina sta consolidando la sua posizione di leader. Con trovare delle soluzioni pratiche alle sfide contemporanee, il Kylin Training Ground rappresenta una piattaforma per la sperimentazione e l'innovazione nel campo della robotica, fornendo così una visione chiara del futuro in evoluzione della tecnologia.